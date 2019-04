Sueldo estatal de Vicente Walde, jefe de la OCMA, es de S/ 42.717

“Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales (...) deben pagarme más”. La frase que hace una semana generó indignación en un sector de la ciudadanía corresponde al jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Rodolfo Walde Jáuregui. El funcionario, sin embargo, no había dado toda la información sobre su remuneración.

Según el portal de Transparencia del Poder Judicial, la remuneración bruta del citado magistrado es de 42.717 soles mensuales. Se trata del segundo sueldo más alto del Poder Judicial, después de su presidente, el abogado José Lecaros Cornejo, quien gana 46.717 soles mensuales.

Ahora bien, Walde Jáuregui declaró en el 2018 un ingreso mensual adicional de 7.000 soles proveniente del sector privado. Tal información obra en la declaración jurada que presentó formalmente ante la Contraloría. De hecho, en el 2017 también informó sobre un ingreso adicional mensual de 6.750 soles del sector privado.

En el reporte de la Contraloría del 2018, el funcionario declaró, además, bienes por un total de S/ 457.387. En el 2017 en el mismo rubro había informado tener bienes por S/ 375.319. Hubo un incremento en el orden de S/ 82.000 en un año.

El juez Walde Jáuregui declara adicionalmente que tiene bienes patrimoniales por el monto de S/ 608.230, bajo el rubro de “otros”.

A fines de marzo, ante la prensa, el magistrado Walde Jáuregui se había quejado de que no tenía aumento desde hace más de diez años. “Durante diez años no han aumentado el sueldo y eso no es correcto”, apuntó.

Tal información, sin embargo, es distinta a la que aparece en el portal de Transparencia del Poder Judicial. En octubre del 2016, el magistrado ganaba 31.000 soles al mes. En diciembre de ese año, sumando las gratificaciones, llegó a percibir un total 54.417 soles.

Durante el 2017, el sueldo se mantuvo en los 31.000 soles mensuales. Sin embargo, desde enero del 2018, el magistrado pasó a ganar 43.117 soles.

En el 2005 este magistrado había sido destituido por el CNM, sin embargo, regresó en el 2010 gracias a una decisión del Tribunal Constitucional. ❖