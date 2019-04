El cáncer de próstata

Más frecuente en peruanos

Mauricio León R., Director del Centro Detector del Cáncer.

Alrededor de 4 mil casos nuevos de cáncer de próstata se reportan cada año en nuestro país y 2000 peruanos mueren por esta enfermedad que no presenta síntomas en su etapa inicial. Al no existir políticas de prevención, más de la mitad llega al especialista, al urólogo oncólogo con enfermedad avanzada pudiendo presentar diferente sintomatología como: chorro débil de orina, dolor y/o sangrado al miccionar. Para la detección temprana, todos los varones a partir de 50 años se deben realizar en forma anual el tacto rectal y un estudio en sangre llamado Antígeno Prostático Específico. Si se tienen familiares directos se empieza desde los 45 años de edad.

Mortalidad en el Perú

Henry Gómez M., Presidente de la Sociedad Peruana de Cancerología.

Recientemente el Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó el análisis de mortalidad los últimos treinta años, 1986-2015, de cáncer y otras patologías en el Perú. En forma global, la mortalidad por cáncer no ha variado en este periodo. En particular, en cáncer de próstata se incrementó en forma sostenida hasta el año 2008, luego ha permanecido estable. Sin embargo no es simétrica, es más alta la tasa en la región de la costa y particularmente en la población con mejores ingresos económicos, luego en la sierra y finalmente la región de la selva. Todo esto fortalece la fuerte relación entre los estilos de vida y el riesgo de adquirir cáncer de próstata.