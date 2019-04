Becerril sobre muerte de asesor: “El móvil para mí es un robo” [VIDEO]

El asesor de Héctor Becerril fue asesinado y para el congresista el móvil habría sido un robo. El fujimorista aseguró que existen “indicios” de que los asesinos “son gente que lamentablemente ha estado sacando dinero de la cuenta de Igor García”.

“No son extorsionadores, yo creo que son gente que lo han subido al carro y le han robado. Parece que le han pegado para sacarle las claves. Hay movimientos en su cuenta. El móvil para mí es que ha sido un robo”, aseveró Héctor Becerril.

El fujimorista además dijo sentirse ofendido cuando presumen que es el culpable de la muerte de su asesor, en entrevista para ATV.

“Tu pregunta me ofende y me indigna completamente”, dijo Héctor Becerril a Milagros Leiva, cuando esta lo preguntó si era el asesino intelectual de su asesor. “Yo no soy un asesino, no soy un corrupto”, añadió.

El parlamentario aseguró que “muy pronto, seguramente, se va a saber quiénes son los delincuentes. "Quiero ver lo que la prensa que me está sindicando como asesino, qué va a decir”, expresó Héctor Becerril.

Asimismo, Héctor Becerril rechazó haber tenido problemas con su asesor, debido a que el lunes, cuando Igor García está desaparecido, el congresista lo cesó de sus funciones en el Parlamento.

Incluso, Héctor Becerril dijo que se ha comunicado con el ministro del Interior, Carlos Morán, y el general de la Policía Sotil que está a cargo de la investigación, para colaborar en el caso.