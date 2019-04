Comuneros exigen liberar a asesores y prosiguen bloqueo

El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas, aseguró que por decisión de los comuneros no participará de ningún diálogo y menos llegará a un acuerdo con el Gobierno y la empresa MMG Las Bambas si previamente no se libera a sus asesores Jorge y Frank Chávez Sotelo.

“Le informé a mi pueblo sobre la reunión (con el premier Salvador del Solar y monseñor Miguel Cabrejos, el domingo último), pero ellos me dicen que no se puede llegar a ningún acuerdo en el fundo de Yavi Yavi porque nuestros asesores no están libres. Mi pueblo decide, yo no”, aseguró a Canal N luego de reunirse en asamblea con su comunidad que terminó después del mediodía de ayer.

Esto ocurrió dos horas antes del inicio de la audiencia de evaluación del pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía contra los abogados Chávez Sotelo, acusados de extorsión contra el proyecto Las Bambas. El fiscal solicita 36 meses de arresto preventivo para los hermanos que, se afirma, manipulaban a la comunidad.

La audiencia, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, estaba prevista para el lunes, pero fue postergada para ayer martes y continuaba al cierre de esta edición en el Cusco, a donde fue trasladado el tribunal por seguridad.

Mientras en Challhuahuacho se esperaba el arribo de Gregorio Rojas para reunirse con los campesinos que mantienen el bloqueo de la vía que conduce a la mina. Se anunció que el dirigente iba a declarar a la prensa, pero no se concretó.

Durante la espera, se informó de un enfrentamiento entre efectivos de la Dinoes que se dirigían a Challhuahuacho con comuneros de Pumamarca. Desde los cerros, los campesinos lanzaron piedras contra los vehículos policiales y los efectivos respondieron con bombas lacrimógenas para dispersarlos. Habría 7 heridos, según el campesino Raúl Huamaní. ❖