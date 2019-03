Las Bambas: los hechos más importantes para entender el conflicto [CRONOLOGÍA]

Las protestas por parte de los pobladores de Fuerabamba, en Apurímac, continúan bloqueando las vías por donde los vehículos de la minera MMG Las Bambas cruzan el fundo Yavi Yavi para transportar sus minerales.

La comunidad de Fuerabamba considera que el tramo del corredor minero que usan los camiones de la mina son de su propiedad, por ello, piden que se les paguen. Este conflicto social ha parado a Las Bambas, dejando millonarias pérdidas; mientras el Gobierno intenta dialogar para darle fin a las manifestaciones.

Aquí la cronología del conflicto minero Las Bambas, en Apurímac:

-23 de marzo del 2004: el entonces director de Proinversión René Cornejo convoca a concurso para concesión en el proyecto minero Las Bambas.

-31 de agosto del 2004: la minera suiza Xstrata Coopera obtiene la concesión del proyecto por US$ 121 millones.

-3 de marzo del 2005: inician los conflictos. Pobladores de Apurímac, Andahuaylas y Cotabambas exigen al Gobierno transferir al gobierno regional S/ 141 millones del fideicomiso por la explotación minera.

-2011: Xstrata elabora un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que estipula la construcción de un mineroducto hasta la mina Tintaya (que ese año pertenecía a los suizos), en Cusco.

-23 de noviembre del 2011, la comunidad de Fuerabamba transfiere sus predios a Xstrata a cambio de compensaciones económicas y nuevas posesiones territoriales en “Nueva Fuerabamba”.

-2 de mayo del 2013: la empresa suiza Glencore se une con la minera Xstrata por US$ 220 mil millones. La compañía pasó a llamarse “Glencore Xstrata PLC”. La operación contó con la aprobación de los órganos antimonopolios de la Unión Europea, del Reino Unido, Sudáfrica y China. En esta última, el Ministerio de Comercio de China (Mofcom) puso de condición de que el proyecto minero “Las Bambas”, a cargo de los suizos, se venda.

-21 de abril del 2014: La empresa minera estatal de China, MMG, compra el proyecto Las Bambas. Y se agudizan los problemas. Cuando la operación estuvo a cargo de los suizos, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estipuló la construcción de un mineroducto para llevar el cobre a la costa de Arequipa. Pero MMG cambió el análisis con un Informe Técnico Sustitutorio (ITS) que cambió el plan por un corredor minero que pase por el fundo de Yavi Yavi. Los comuneros exigieron al gobierno de Ollanta Humala revisar esa modificación, pero Palacio respondió que ya no era posible.

-7 de febrero del 2015: 400 pobladores retuvo a 100 trabajadores de la minera Las Bambas.

-25 de setiembre del 2015: los comités de lucha de las provincias de Cotabambas y Grau convocan a un paro indefinido contra la mina.

-28 de setiembre del 2015: mueren tres manifestantes y 23 resultan heridos.

-Enero del 2016: comienza a operar el proyecto minero Las Bambas.

23 de mayo del 2018: el MTC, a cargo del ministro Edmer Trujillo, declara vía pública la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi.

-22 de agosto del 2018: la comunidad de Fuerabamba bloquea el tramo del corredor minero, en la zona de Yavi Yavi, en el distrito cusqueño de Colquemarca, en Chumbivilcas.

-30 de setiembre del 2018: Gobierno declara en emergencia por 30 días el corredor minero.

-12 de enero del 2019: MTC y los pobladores de Fuerabamba inician negociaciones a fin de pagar un monto a los comuneros de las zonas afectadas por el corredor minero.

-26 de febrero del 2019: Gobierno amplía estado de emergencia, otra vez, Las Bambas.

-25 de marzo del 2019: una comisión liderada por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, viajan a Cotabambas para dialogar con los comuneros.