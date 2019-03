RMP sobre Las Bambas: “El Estado no puede conversar bajo una condición de violencia"

Rosa María Palacios explicó que el predio de 1 200 hectáreas de Yavi Yavi otorgadas al pueblo de Fuerabamba se ubica en el distrito de Colquemarca, en Cusco. Asimismo, resaltó que no es un terreno ancestral como se ha estado especulando.

PUEDES VER Challhuahuacho ya acata paro indefinido

“El Estado, la mina y la comunidad no han logrado resolver el problema y esto agrava las consecuencias de la paralización de la operación”, comentó.

RMP especificó que Yavi Yavi está situado en una servidumbre de paso, es decir, posee un derecho real que se instala sobre un inmueble. Además, añadió que el Estado podía construir un camino o carretera, lo cual era posible.

“Este es un inmueble de 1 200 hectáreas por donde cruza un camino como cruza un camino en todos los inmuebles del Perú públicos o privados (…) ¿A quien le corresponde construir una carretera? Al Estado no a la mina”, aclaró.

La conductora sostuvo que existe un tránsito fluido, no obstante, los pobladores prohíben el paso a los camiones de la minera, pues exigen el pago de 500 millones de dólares.

“Obviamente dijo que no porque no son dueños de la carretera y no les corresponde pagar un peaje a un privado que tiene una servidumbre inscrita a favor de la vía”, detalló.

La abogada afirmó que ha quedado implícito que ha habido una extorsión por parte de los hermanos y abogados Frank y Jorge Chávez, los cuales han sido detenidos preliminarmente. De igual modo, indicó que los intentos del Estado han sido fallidos, pues los comuneros han exigido la liberación de sus autoridades.

“El Estado no puede conversar bajo una condición de violencia, esto está entrampado”, precisó.