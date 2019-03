Marita Herrera es la nueva integrante de la bancada Concertación Parlamentaria'

Marita Herrera es la nueva integrante de la recién creada bancada Concertación Parlamentaria. La llegada de la excongresista de Fuerza Popular fue confirmado por Juan Sheput. En total, son siete los integrantes de este grupo parlamentario.

"Me es grato comunicar que la congresista Marita Herrera se ha incorporado a la bancada de Concertación Parlamentaria. Ya se informó a las autoridades del Congreso. Bienvenida Marita! Una agenda en pro del beneficio del país nos espera", se lee en el tuit publicado por Juan Sheput.

Marita Herrera integrará Concertación Parlamentaria junto a Juan Sheput, Gilbert Violeta, Pedro Olaechea, Julio Rosas, Jorge Castro y Salvador Heresi. La parlamentaria, con pasado en Fuerza Popular, tuvo un fugaz paso por Cambio 21 y Acción Republicana.

Posición política de Concertación Parlamentaria

Juan Sheput defendió a los integrantes de su bancada y rechazó que se le atribuyan "etiquetas políticas" por su pasado parlamentario. "En estos momentos hay cuatro parlamentarios que hemos sido elegidos por Peruanos por el Kambio, y por lo tanto tenemos una clara posición que ya se veía venir. Nos acompaña dos distinguidos parlamentarios: Julio Rosas y Jorge castro. Ninguno de ellos tiene una vocación pro fujimorista. No permitiremos que nos etiqueten. Venimos acá a plantear ideas", sostuvo.

En contra del aumento de sueldo

Salvador Heresi criticó que en el Parlamento se hable de un aumento de sueldo, cuando la realidad en el país no es la mejor. "Queremos hacer un llamado para que nuestros colegas sean más responsables con los mensajes que dan a la opinión pública, porque es un tema sensible cuando compatriotas como los pensionistas que ganan 300 soles, hablar de nuestros sueldos que no alcanzan. Resulta ser hasta un insulto a los diferentes trabajadores, un poco más de sensatez", dijo.