Heresi: "Lo que importa es la calidad de los integrantes de Concertación Parlamentaria"

Esta tarde se oficializó la conformación de la onceava bancada del Congreso: 'Concertación Parlamentaria'. Esta nueva agrupación está conformada por los congresistas Gilbert Violeta, Salvador Heresi, Pedro Olaechea, Julio Rosas, Juan Sheput y Jorge Castro.

"Somos una bancada responsable. Tenemos una clara posición política que mañana vamos a expresar luego de escuchar al ministro Vicente Zeballos. Se acabaron las imposiciones de otros poderes del Estado contra el parlamento", dijo Juan Sheput en conferencia de prensa.

Por su parte, Salvador Heresi destacó la "calidad" de los integrantes de Concertación Parlamentaria. "Creemos nosotros que, más que la cantidad, lo que va importar en la bancada Concertación Parlamentaria es la calidad de sus integrantes a partir de los mensajes, las propuestas y el control político que realizaremos".

Posición política de Concertación Parlamentaria

Juan Sheput defendió a los integrantes de su bancada y rechazó que se le atribuyan "etiquetas políticas" por su pasado parlamentario. "En estos momentos hay cuatro parlamentarios que hemos sido elegidos por Peruanos por el Kambio, y por lo tanto tenemos una clara posición que ya se veía venir. Nos acompaña dos distinguidos parlamentarios: Julio Rosas y Jorge castro. Ninguno de ellos tiene una vocación pro fujimorista. No permitiremos que nos etiqueten. Venimos acá a plantear ideas", sostuvo.

En contra del aumento de sueldo

Salvador Heresi criticó que en el Parlamento se hable de un aumento de sueldo, cuando la realidad en el país no es la mejor. "Queremos hacer un llamado para que nuestros colegas sean más responsables con los mensajes que dan a la opinión pública, porque es un tema sensible cuando compatriotas como los pensionistas que ganan 300 soles, hablar de nuestros sueldos que no alcanzan. Resulta ser hasta un insulto a los diferentes trabajadores, un poco más de sensatez", dijo.