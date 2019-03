Odebrecht: Suspenden declaración de testigos en Uruguay por caso Toledo.

La procuradora del caso Odebrecht en Perú, Nory Marilyn Vega Caro, viajó a Uruguay para asumir la defensa jurídica del Estado frente a las declaraciones de dos empresarios brasileños vinculados a las investigaciones contra Alejandro Toledo, sobre el presunto pago de sobornos de la constructora Camargo Correa. No obstante, esta diligencia fue suspendida.

Según el portal Convoca, esta declaración fue interrumpida a pedido de la defensa legal de los testigos Jorge Davies y Raúl Celline, empresarios del grupo Davies, quienes habrían facilitado sus cuentas para el pago de sobornos de la constructora Camargo Correa hacia el expresidente Alejandro Toledo.

La tesis que maneja la Fiscalía es que ambos empresarios habrían prestado sus cuentas para realizar las transferencias de dinero a las cuentas de Josef Maiman, para el pago de coimas a Alejandro Toledo para favorecer a dicha empresa en la concesión de la Carretera Interoceánica.

Los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría, tendrán que coordinador con sus pares en Uruguay para poder reprogramar la declaración de estos empresarios, que servirá al equipo de fiscales encargados del caso para realizar la acusación correspondiente al exmandatario.

El objetivo de esta diligencia es corroborar las transferencias de dinero efectuada a las cuentas vinculadas con Josef Maiman (Trailbridge Ltd. Y Warbury & Co.), desde las empresas offshore del Grupo Davies perteneciente a los mencionados ciudadanos brasileros (Guadix Corp, Aristan Inc, Trade Center Financial Corp. y TmPeell Inc).

Según el Ministerio de Justicia, las empresas offshore habrían sido utilizadas por Camargo Correa, mediante su intermediario Julio Gerin de Almeida Camargo, para efectuar los pagos de sobornos al prófugo expresidente Alejandro Toledo por la concesión del Tramo IV de la Carretera Interoceánica