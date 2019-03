Aplicar la norma antielusión

La Confiep no la quiere

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental.

Se reveló la presión de la Confiep para que no se apruebe una norma antielusiva o en todo caso que se apruebe la que ellos quieren. Lo hicieron el 2012: la Ley 29844 había incluido una “cláusula antielusiva” (Norma XVI) que apuntaba a contrarrestar el planeamiento tributario de las empresas. La Confiep de entonces envió una carta al MEF señalando que la norma afectaba la reserva de ley y la seguridad jurídica. El presidente de la Confiep y otros gremios presionaron por su derogatoria y lo lograron: la cláusula antielusión fue suspendida por la Ley 30230 en julio de 2014. La Confiep no quiere una norma antielusión. No la quisieron antes y no la quieren ahora. Quieren que sigamos siendo país bananero en materia tributaria y no uno de la OCDE.

Es una buena noticia

Armando Mendoza, economista, desde Michigan EEUU.

El anuncio del premier Salvador del Solar de que la Norma XVI o Norma Antielusión finalmente se aplicará, es una noticia alentadora para todos los ciudadanos que apostamos por una recaudación más transparente y equilibrada, pues este 2019 el incumplimiento tributario será equivalente a 3 veces todo el presupuesto del sector salud. Formalmente la Norma Antielusión se estableció el 2012, pero nunca se ha aplicado. Que una medida clave para mejorar la recaudación lleve 7 años en el limbo expresa el poder de aquellos sectores que se sienten más confortables operando en esa tierra de nadie legal donde prospera la sacada de vuelta al fisco. Esperemos que esta vez sus presiones y bloqueos no tengan efecto.