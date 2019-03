El día que Salvador del Solar respondió al arzobispo de Arequipa por ideología de género [VIDEO]

Esta mañana fue designado el nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Tras la renuncia de César Villanueva, el presidente Martín Vizcarra, eligió al exministro de Cultura Salvador del Solar para el cargo.

El actor y abogado regresa a la labor política tras su paso en la cartera de Cultura entre los años 2016 y 2017, cuando renunció debido al polémico indulto a Alberto Fujimori. Del Solar, en ese entonces, también protagonizó un intercambio de palabras con el arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba.

El disentimiento ocurrió en una ceremonia religiosa por el nonagésimo aniversario de la Fiesta del Señor de la Amargura en Arequipa. El entonces ministro de Cultura del gobierno de Pedro Pablo Kuckzynski participaba de la actividad, cuando fue abordado en el escenario por el arzobispo acerca de la ideología de género.

"Yo quería pedirle, señor ministro, humildemente, que transmita al señor presidente de la República y a la señora ministra de Educación que esta confusión que se ha creado se puede terminar con dos renglones. Bastaría que el Ministerio de Educación completara este currículo con una disposición final: 'queda prohibido en todos los colegios del Perú introducir ideología de género'. No cuesta nada hacerlo".

La polémica por la supuesta introducción de la denominada “ideología de género” en el Currículo Nacional de Educación Básica, era en ese tiempo el pan de cada día de la ciudadanía, puesto que los argumentos tanto a favor como en contra eran numerosos. Incluso diferentes grupos de la sociedad se trasladaron a las calles para protestar.

Muy diferente a lo que Javier del Río Alba esperaba, fue la respuesta de del Solar, quien llamó a la reflexión a los asistentes y recordó que Jesús dijo que se amen los unos a los otros para que haya un amor sin límites, incluso para quienes piensan o son diferentes.

“Les pregunto con toda humildad y respeto ¿a quién juzgamos como malos?, ¿a quiénes juzgamos como equivocado? Me parece humildemente que cuando Jesús dijo amaos los unos a los otros, lo que quiso decir fue no ámense los unos a los unos, es decir los unos a los idénticos, los unos a los que pensamos exactamente igual que nosotros, sino tengamos un amor sin límites como el que el Señor de la Amargura que cargó una cruz que nosotros le pusimos. Tengo la impresión que consideramos que no entran en los moldes de nuestra manera de ver las cosas”, respondió del Solar.

La autoridad eclesiástica muchas veces se ha pronunciado sobre los temas más polémicos que atraviesa el país generando opiniones divididas, como en esta oportunidad que se encontró con la contraria posición del exministro.

Salvador del Solar juramentaría durante la tarde este lunes como presidente del gabinete ministerial, mismo que tendría algunos cambios en las próximas horas, luego que todos los ministros pusieran su cargo a disposición.