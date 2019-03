Orellana cedía su departamento en Miami para sus amigos

Un exintegrante de la organización criminal de Rodolfo Orellana Rengifo, convertido en colaborador eficaz de la Fiscalía de Lavado de Activos, dio la pista a las autoridades sobre la ubicación del búnker que el abogado ocultaba en Miami, estado de Florida.

“Rodolfo Orellana compró un departamento ubicado en William Island 2000, en Miami, por intermedio del Bank of America, en el año 2010. El departamento lo prestaba a sus amistades que viajaban del Perú a Miami”, relató el colaborador eficaz N° 12-2014.

La versión fue confirmada por la exadministradora y excajera de la organización Zoila Montoya Sernaqué sobre la propiedad del inmueble donde Orellana atendía por todo lo alto a personas de su extrema confianza.

“Rodolfo Orellana es el propietario del departamento 2405 de la Calle 2000, en William Island Boulevard, Miami. La adquisición se hizo en el periodo de William Cruzalegui Caballero (testaferro), administrador del estudio de Orellana”, indicó Zoila Montoya.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rodolfo Orellana destinaba el inmueble para sus viajes de placer y para albergar a sus amigos, socios y lobistas, quienes le servían facilitándole sus operaciones y negocios turbios. Para ello, la administradora Zoila Montoya era la encargada de tramitar las autorizaciones de ingreso a las personas más cercanas del entorno del cabecilla de la mafia.

“El objetivo de Orellana al hospedar a sus invitados junto a su familia era afianzar sus vínculos promoviendo la imagen de profesional y empresario exitoso mediante sus compañías de fachada”, indicaron fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos.

Bajo el mismo techo

Entre los asiduos visitantes al ostentoso departamento de Miami figuran el congresista fujimorista Alberto Kouri Bumachar –que se hizo famoso con el vladivideo del soborno que le pagó Vladimiro Montesinos–, la exmagistrada Ruth Monge Guillergua, el empresario Marco Tambini Acosta, el abogado Luis Noriega Ludwick, el exgerente del Poder Judicial Hugo Suero Ludeña y el publicista José Talavera Espinar, entre otros, según documentos obtenidos por la Fiscalía de Lavado de Activos denominado “Lista de amistades a los que se les presta el departamento William Island en Miami”.

“Se trata de una relación de personas que visitaron el departamento de Rodolfo Orellana que tenía en Miami, lo que era coordinado entre estas personas y el mismo Orellana. Orellana me encargaba realizar los trámites por fax. Debía llenar el formato que la administración del edificio (en Miami) remitía a mi correo electrónico. Yo llenaba el formato donde se tenía que mencionar el nombre de la personas que se iban a hospedar en el departamento”, indicó Zoila Montoya.

Por su parte, el colaborador eficaz N° 12-2014 reveló a la fiscal Marita Barreto que el excongresista Alberto Kouri, sentenciado por actos de corrupción conjuntamente con el exasesor Vladimiro Montesinos, era uno de los personajes que frecuentaba el departamento de su amigo Orellana en Miami. Incluso menciona que su hermano, el exgobernador chalaco Álex Kouri, también asistía.

“Alberto y Álex Kouri Bumachar visitaron en varias oportunidades el departamento de Rodolfo Orellana que tenía en Miami” relató el colaborador eficaz. La versión fue corroborada por la Fiscalía de Lavado de Activos con los registros que proporcionó la administración de propietarios del edificio en Miami, donde confirmaron, mediante un documento, que los hermanos Kouri se hospedaron en diferentes fechas por más de una semana.

Para la Fiscalía, Rodolfo Orellana mantenía estrecha amistad con Alberto Kouri. La Fiscalía busca determinar si el excongresista tuvo alguna participación en el negocio inmobiliario de Orellana que efectuaba con documentos fraguados.

Viejos conocidos

En una de las hojas de la agenda personal de Ludith Orellana Rengifo, hermana del cabecilla de la organización criminal, incautada en la oficina de la avenida Guardia Civil 835, escribió lo siguiente: “Enero 14: llamar a Alberto Kouri, 4:15 p.m. para sacar cita para Pedro Huari (980674715), llamar al anexo 101; mandar los papeles de la independización de Ventanilla, a la notaría Tambini (...)”. Coincidentemente, Alberto Kouri está casado con la administradora de la Notaría Tambini, Mónica Tambini Ávila, hija del excongresista aprista Moisés Tambini del Valle.

Según la Fiscalía de Lavado de Activos, la documentación fraudulenta que elaboraba Rodolfo Orellana era enviada a la notaría de la cónyuge de Alberto Kouri, Mónica Tambini.

La administradora Zoila Montoya aseguró que la exmagistrada Ruth Monge Guillergua también visitó el departamento en Miami. Monge, quien fuera abogada del condenado por narcotráfico y lavado de activos Fernando Zevallos Gonzales, ‘Lunarejo’, está casada con el abogado aprista Moisés Tambini Ávila, hermana de Mónica Tambini Ávila, esposa de Alberto Kouri.

“A Ruth Monge la conozco, ella era abogada y amiga de Rodolfo Orellana. Yo la he visto en tres oportunidades. Para ella he tramitado la autorización de ingreso al departamento de Miami. Eso debe estar en los registros de la administración del edificio en Miami”, dijo Zoila Montoya.

Según el reporte de la administración de propietarios del edificio en Miami, la exjueza Ruth Monge registra ingreso junto con su familia en 2011 y 2013.

La exmagistrada señaló ante la Fiscalía lo siguiente: “Es completamente falsa mi relación con Rodolfo Orellana Rengifo y no tengo nada más que decir al respecto, por lo que en este acto me abstengo de seguir declarando”.

Otro frecuente visitante del departamento de Miami fue el exgerente del Poder Judicial Hugo Suero Ludeña, quien, según Zoila Montoya, llegaba con su familia.

“Trabajó un tiempo en (la oficina de la avenida) Guardia Civil y tenía un despacho adentro. No conocí sus funciones porque (Suero) coordinaba directamente con Rodolfo Orellana. Cobraba un sueldo mensual entre 5 a 10 mil dólares. A esta persona le he tramitado la autorización de ingreso (al departamento de Miami) por disposición de Rodolfo Orellana”, manifestó Zoila Montoya.

Las noches contigo

A Suero no le quedó otra que confirmar lo dicho por Montoya.

“En 2011, luego de haber realizado el trabajo para el que me contrató Orellana, me comentó que tenía un departamento en Miami, por eso, después de un año y medio que dejé de trabajar para él, lo llamé y le pregunté si lo podía usar, a lo que respondió que me autorizaría ingresar, por lo que viajé para allá y usé tres noches dicho departamento”, expresó.

Hugo Suero declaró que trabajó como gerente a órdenes de los expresidentes del Poder Judicial Francisco Távara Córdova, Javier Villa Stein y César San Martín, quien lo relevó del cargo. ❖

