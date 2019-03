Periodista denunciante desmintió versión de Lescano sobre presunto acoso sexual

Tras más de una semana de que se difundió la conversación en Whatsapp entre Yonhy Lescano y la periodista que lo acusó de presunto acoso sexual, la denunciante ha decidido hablar sobre lo que sucedió con el congresista de Acción Popular.

La afectada brindó por primera vez declaraciones a la prensa. En entrevista con Cuarto Poder, la afectada desmintió la versión de Lescano, además de asegurar que ha sentido miedo tras revelar el caso.

"Desde que tomé la decisión de hacer mi denuncia, porque sentí que no podía más con esto, sentí que me estaban lastimando", expresó la periodista, "he sentido miedo, sobretodo por este cargamontón a la persona acosada. Se quiere hacer a la víctima culpable. No es fácil estar en la calle, ver que pasa un auto con lunas polarizadas.

Este caso se dio a conocer el viernes 22 de febrero a través de Facebook cuando el periodista Erick Sánchez reveló que una de sus colegas había sido acosada sexualmente por un padre de la patria.

La situación se mantuvo en vilo a lo largo de la semana, debido a que no se conocía quién de los legisladores era el responsable. Finalmente, este viernes, la agraviada presentó su denuncia ante la Procuraduría del Congreso y reveló al presunto acosador: Yonhy Lescano.

Tras hacerse público el nombre del congresista, este salió a defenderse en diferentes medios y, entre sus primeras declaraciones, aseguró que su celular había sido manipulado por terceros, refiriéndose a los miembros de su seguridad.

No obstante, al día siguiente, luego de que los efectivos de seguridad rechazaran haber usado su teléfono móvil, Yonhy Lescano negó haberles imputado cargos y habló de una “persecución política” en su contra.

Investigación en el Ministerio Público

Esta tarde, la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer de Lima abrió investigación preliminar “contra los que resulten responsables” por este caso, incluyendo en las diligencias al congresista Yonhy Lescano.

Tras ello, el parlamentario afirmó que se allanará a las investigaciones. “Voy a estar ahí cuando me citen, iba a pedir que se aperture una investigación”, manifestó.