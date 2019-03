Lescano asegura que lo quieren botar porque es "incómodo" al 'fujiaprismo'

El congresista Yonhy Lescano volvió a salir al frente ante las acusaciones en su contra por presunto acoso sexual hacia una periodista. En esta ocasión, criticó duramente a la bancada del Apra por haber presentado una carta para que este sea retirado de la comisión de Ética.

“¿Con qué calidad moral me vienen a pedir que me retire? Si de lo que me acusan es una patraña, una conspiración, un ataque con un mensaje editado. Ahora están saliendo todos los demás mensajes donde se nota que hay una conversación entre adultos y nada más”, dijo Lescano a la prensa.

En ese sentido, Yonhy Lescano dijo que algunos congresistas del Apra y de Fuerza Popular intentan sacarlo del Congreso sin que se haya conocido la verdad sobre la denuncia de acoso sexual a una periodista. "Aquí en el Congreso hay algunos grupos políticos no quieren investigar para saber la verdad, lo único que quieren es botar al congresista Lescano porque es incómodo a la mafia, al fujiaprismo”, refirió.

Durante el Pleno Mujer, la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) pidió que todos los congresistas investigados por acoso sexual se retiren del Pleno, en clara alusión a Yonhy Lescano. "En el debate de esta mañana, una fujimorista se levantó y dijo que abandonen el Pleno Mujer los que están denunciados por acoso sexual, es decir, sin investigar ya me quieren botar del Congreso, probada la consigna de sin escuchar razones hacerme daño, hacerme un linchamiento político”, respondió el legislador de Acción Popular.