Aduviri deja en manos de dirigentes conflicto del agua

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, aseguró que no tomará ninguna decisión o acuerdo que suponga destrabar el proyecto de represa Paltuture de 80 millones de metros cúbicos de agua, que tiene influencia en Puno, Arequipa y Moquegua. Explicó que los líderes de diversas localidades se reunirán el 23 de marzo y serán ellos quienes decidan el futuro de Paltuture y las medidas a adoptar para que se cierre la delimitación del territorio entre Puno y Moquegua.

“Ellos deciden. Yo solo haré cumplir eso. Yo llevaré la voz de ellos porque es la población que me eligió”, aseguró el político puneño.

La licitación para hacer la presa, que almacenará 80 millones de metros cúbicos para abastecer con agua al valle de Tambo, de la provincia arequipeña de Islay, fue trabada por una medida cautelar impuesta por el municipio de Puno.

Milton Cariapaza, dirigente del distrito de Ácora en Puno, aseguró que la posición del gobernador es acertada porque las organizaciones de base toman acuerdos que tienen que ser acatados por los gobernantes de turno y adelantó que no habrá concesión con ninguna región vecina.

El consejero regional por Castilla en Arequipa, Silvio Arias, sostiene que el gobernador regional Elmer Cáceres Llica debe retomar el proyecto de la represa de Quebrada Honda en lugar de negociar el destrabe de Paltuture con su par de Puno, Walter Aduviri.

Considera que la autoridad altiplánica no tiene la voluntad para destrabar el proyecto y solo dilata el tiempo, porque en la última cita con Cáceres se refirió a otros temas, como el gasoducto. La propuesta de Quebrada Honda, ubicada en Arequipa, surgió como posibilidad, pero fue desestimada por el Ministerio de Agricultura.

Aduviri se reunió el jueves con su par de Arequipa, Elmer Cáceres, para destrabar el proyecto de la represa Paltuture, que daría agua al valle arequipeño de Tambo, pero ahora dice que espera el pronunciamiento de las comunidades.

Zenón Cuevas, gobernador de Moquegua, también fue llamado a dialogar, pero no acudió a la cita. Dijo que no hay nada que conversar con Puno sobre la delimitación del tramo 3, que ha generado un problema limítrofe entre ambas regiones, que hasta ahora no tiene solución.❖

Rencilla por Pasto Grande