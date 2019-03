Pedro Chávarry declaró ante fiscal Abia por ingreso a oficinas lacradas

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry acudió esta mañana al Ministerio Público para rendir su declaración sobre el ingreso a las oficinas lacradas. Esta diligencia continuará el próximo 18 de marzo, tal como lo anunció su abogado.

"La versión (de Pedro Chávarry) es de carácter reservado y enmarcado dentro de las diligencias que se ha programado [...] Ha sido suspendida y continuará el 18 de marzo a las 10 de la mañana. [El exfiscal de la Nación] solo ha prestado su declaración, no ha presentado documentación", mantuvo la defensa de Chávarry Vallejos.

La declaración de Pedro Chávarry fue ante el fiscal anticorrupción Reynado Abia, quien también recogió las declaraciones de Rosa María Vengas, exasesora del Chávarry y quien ratificó lo dicho en la primera citación, de que actuó por órdenes del extitular del Ministerio Público.

“El fiscal de la Nación me llamó a su despacho (…) Y me dijo, se va hacer mucho problema con los medios de comunicación. Ingrese usted. Esa orden me sorprendió. Pero en un mal sentido de la autoridad, acepté y fui a cumplir la orden dada”, dijo Rosa María Venegas en su primera declaración.