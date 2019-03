Sánchez asegura que en Ética no habrá careo entre Lescano y presunta víctima

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Janet Sánchez, aseguró que no se dará un careo entre el congresista Yonhy Lescano y la periodista que lo denunció por acoso sexual como parte del proceso de investigación.

“No podemos exponer a la presunta víctima. Vamos a resguardar y reservar también el nombre de la persona, su intimidad e integridad al respecto […]. No es el procedimiento adecuado ante esta denuncia tan grave y delicada”, señaló.

Pese a que Yonhy Lescano ha cuestionado en varias oportunidades que la presunta víctima no haya dado la cara, Janet Sánchez dijo que no la citarán porque “el reglamento no obliga realizar un careo entre ambos”.

La Comisión de Ética aprobó ayer abrir investigación contra Lescano por el presunto delito de acoso sexual. Tras ello, el grupo programó la siguiente audiencia para el 14 de marzo, donde todos los involucrados deberán asistir, a excepción de la periodista, quien tendrá la potestad de elegir.

Luego de la sesión, el grupo deberá elaborar un informe final en un plazo de cinco días. La sanción máxima que podría aplicar esta comisión al parlamentario es una suspensión por 120 días.