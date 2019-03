Ministro Valencia revive teleférico a Machupicchu pese a que es inviable

Cusco. El ministro de Cultura, Rogers Valencia, luego de haber anulado dos multas a la constructora del hotel Sheraton, decidió revivir el proyecto para instalar un teleférico hacia la Ciudadela Inca de Machupicchu.

Esa iniciativa no tiene el respaldo de la Dirección Desconcentrada de Cultura ni de Unesco, porque afectaría el sitio protegido y turístico. "Un teleférico no está descartado en cuanto no sea visible", declaró Valencia a un medio de Lima, pese a que a inicios de febrero pasado había descartado ese proyecto.

En Cusco hay una corriente en contra de un proyecto de ese tipo. El congresista de Acción Popular, Armando Villanueva Mercado, recordó que la propuesta ya fue desechada a finales de los años 90 y volver a plantearla constituye algo extraño. “A fines del siglo pasado rechazamos de plano un teleférico por una razón fundamental de carácter patrimonial, porque Machupicchu sería afectado por la instalación de cables y cabinas de transporte”.

Al respecto, el gobernador regional Jean Paul Benavente sostuvo que este 19 de marzo habrá una reunión de la Unidad de Gestión de Machupicchu para tomar acuerdos acerca de las nuevas alternativas de acceso. Benavente sostuvo que hay una posición de la Región que difiere con la del ministro. Hace unos meses, Benavente dijo que apostaba por un funicular y no por un teleférico.