Tubino sobre recomposición de comisiones: "No queremos tener mayoría"

En marzo se inicia la legislatura en el Congreso, con lo que se estaría aplicando la recomposición de las comisiones parlamentarias. Ante ello, el vocero fujimorista Carlos Tubino indicó que es “preferible” la reorganización de estos grupos, para que Fuerza Popular no sea mayoría.

En diálogo con radio Santa Rosa, el congresista naranja señaló que su bancada se mostró de acuerdo con la recomposición de las comisiones, aunque sostuvo que debía de hacerse con el nuevo periodo legislativo, en julio.

“Está definido que perdimos algunos sitios, no es un tema de mayor preocupación para nosotros”, señaló Carlos Tubino, “a buena hora que se reestructuren (las comisiones), no queremos tener mayoría”. El vocero también indicó que “vamos a seguir adelante dejando bien claro las violaciones que se han hecho al reglamento en la reestructuración”.

Asimismo, el parlamentario de Fuerza Popular se refirió a la situación de las dos denuncias constitucionales contra Héctor Becerril, dado que César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sobre el respeto del orden de los casos que hay en el subgrupo.

“En el caso de la Subcomisión, tiene una política que no es de ahora, es una de ir viendo los casos que van ingresando, como lo hace también el Poder Judicial. ¿Eso se puede priorizar? Claro, y para eso ya no tenemos nosotros mayoría. Está la Junta de Portavoces que puede decirle a esa comisión que dé prioridad”, explicó Carlos Tubino. Además, insistió que Fuerza Popular no blindará a Becerril.