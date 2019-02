Fiscalía inició una investigación preliminar contra exministro del MTC, Carlos Paredes

El área de Enriquecimiento Ilícito y Altos Funcionarios del Ministerio Público inició una investigación preliminar por sesenta días contra el exministro Carlos Paredes Rodríguez por presuntamente haber recibido dinero del denominado ‘Club de la Construcción’ cuando era titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Ollanta Humala.

De acuerdo a información fiscal, al que obtuvo acceso el diario El Comercio, dos aspirantes a colaboradores eficaces declararon ante el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial que investiga al ‘Club de la Construcción’, que Paredes habría recibido 17 millones de dólares en sobornos para seguir operando mientras él era ministro.

El contacto de las empresas, entre las que se encuentra la brasileña Odebrecht, con el entonces titular del MTC se habría dado con el abogado y asesor de este último, Carlos García Alcázar. Mientras que el dinero se habría hecho llegar por intermedio de su hermano, José Guillermo Paredes Rodríguez.

Estas versiones de los aspirantes a colaboradores N° 9-2018 y N° 14-2018 ya han sido solicitadas por el fiscal supremo Luzgardo Ramiro González Rodríguez, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Altos Funcionarios del MP, quien, tras recibir los documentos, programará diligencias complementarias y citará al exfuncionario.

Por su parte, el exministro Paredes indicó al mencionado diario que rechaza las acusaciones en su contra y que hasta el momento no se le ha notificado de la investigación preliminar que se le ha abierto.

“Insisto en que la versión que me sindica es falsa. He leído las versiones públicas que circularon y solo me mencionan en un renglón sin dar detalles (…) Que digan de qué manera directa o indirecta yo he participado en un proceso de contratación. Eso no ocurrió y me reafirmo en mi posición”, precisó.