Pedro Chávarry: así planearon el ingreso a las oficinas lacradas del MP [VIDEO]

Antes de declarar ante el fiscal Reynaldo Abia, Rosa María Venegas, exasesora de Pedro Chávarry se acogió a la figura legal de la confesión sincera, esto con la intención de confesar todo lo que sabe sobre el ingreso a las oficinas lacradas del Ministerio Público por órdenes del exfiscal de la Nación.

“El sábado 5 de enero de 2019 a las 10:00 a.m. recibí la llamada Whatssap del anterior fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, indicándome que debía acudir pues había una reunión urgente, es por ese motivo que acudí a la reunión”, empezó a relatar Rosa Venegas ante el representante del Ministerio Público.

De acuerdo a un informe de Canal N, que tuvo acceso a la declaración completa de Rosa Venegas, el plan continuó así: “Me dirigí (Rosa Venegas) a la oficina de la Secretaría General. Minutos después nos indican que ya había llegado el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, y que ya podíamos pasar a la sala de reuniones. Ingresé con César Sandoval, ahí encontré al doctor Chávarry, Aldo León, Max Aranda y yo. Fuera de la oficina estaban tres personas de seguridad. El Fiscal de la Nación, dijo: ¿Qué hacemos?”, agregó.

Otro personaje clave de este plan fue Aldo León Patiño, entonces secretario general de la Fiscalía, quien dio las indicaciones para ingresar a las oficinas mandadas a lacrar por el fiscal José Domingo Pérez.

“El doctor Aldo León Patiño salía e ingresaba, a su primer retorno le comunicó al Dr. Chávarry, que no había acceso a las puertas contiguas, que eso incluso lo constató el Dr. Domingo Pérez, el día anterior en la noche. Luego, volvió a salir y regresó diciendo que tampoco se podía tener acceso por las ventanas y quien ingresara por ahí se podía matar", dijo Rosa Venegas en su declaración.

Como ya se había conocido antes, Rosa Venegas dijo que actuó por órdenes del fiscal Pedro Chávarry. “El fiscal de la Nación me llamó a su despacho (…) Y me dijo, se va hacer mucho problema con los medios de comunicación. Ingrese usted. Esa orden me sorprendió. Pero en un mal sentido de la autoridad, acepté y fui a cumplir la orden dada”, dijo.

Ya dentro de las oficinas lacradas, Rosa Venegas contó que Juan Manuel Duarte, asesor de Pedro Chávarry, se comunicó con ella para darle indicaciones. “Cuando yo estaba adentro el Dr. Duarte me llamó y dijo: ‘Sé que estás adentro saca todo lo que puedas’”.

Rosa Venegas dijo desconocer el contenido de los documentos que sacaba, porque era una oficina ajena a ella. “Retorné a la sala de reuniones y escuché las indicaciones del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry. Le dio órdenes a Aldo León Patiño para que se encargue de los documentos. No sé qué destino les dio, si los revisó o no, si los dejó o sacó de ahí”, manifestó Venegas en su declaración.

De acuerdo al fiscal a cargo de este caso, Reynaldo Abia, las diligencias con Rosa Venegas continuarán el próximo 6 de marzo.