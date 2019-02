Controversia sobre ingreso de Lupe Zevallos a juicio

A través de un comunicado, el colegiado E de la Sala Penal Nacional aclaró que Lupe Zevallos no estuvo presente en la audiencia donde se leyó la sentencia por lavado de activos a su hermano Fernando Zevallos, familiares y otros colaboradores.

"Debemos aclarar que dicha procesada no estuvo presente en la citada diligencia, menos aún pidió permiso al tribunal para salir", señaló el tribunal.

Los jueces indican que así lo ha sostenido el fiscal adjunto David Cerna Camones, que participó en la audiencia. Precisa que fue Milagros Zevallos Gonzales la que estuvo en la sesión, pidió permiso para ir a los baños y retornó.

"En virtud de ello, es incoherente señalar que haya existido alguna conducta permisiva por parte del tribunal para con la sentenciada Lupe Zevallos, pues sus familiares, a los que se condenó, fueron detenidos al término de la audiencia", subrayó la sala.

Conocida la sentencia, la sala ordenó la búsqueda y captura de Lupe Zevallos. Sin embargo, la exdirectora de Aerocontinente declaró en radio Exitosa que sí estuvo en la audiencia, entre las 11:40 y las 12:50 de la mañana.

"El día de ayer me presenté un cuarto para las doce, cuando nos hicieron ingresar a la sala para que nos dicten sentencia. Me sentí mal, y diez para la una de la tarde me retiré Luego, al dictarse la sentencia, yo me sentía mal y no me apersoné", declaró.

Al respecto, llama la atención que en su comunicado los jueces no se refieran al contenido de su propia acta de audiencia para negar o confirmar la presencia de Lupe Zevallos. Siempre, al iniciar una diligencia, un secretario pasa lista y deja constancia de todos los presentes para el registro y firma del acta.

Investigación

Fiscales. La sentencia a Fernando Zevallos fue producto del trabajo de la 1° Fiscalía Antidrogas de Lima, con los fiscales Iván Quispe, Miguel Toyohama, Pedro Carhuavilca y José Castilla.