Un ejemplo a imitar

César Caro Jiménez

Si bien soy de aquellos que creen, con Einstein, que en muchos casos “el nacionalismo es una enfermedad infantil. Que se trata del sarampión de la humanidad”, ello no implica que no considere necesario resaltar, sobre todo en los tiempos que vivimos, en los cuales adolecemos de referentes morales ejemplares, la figura de uno de nuestros máximos héroes: al caballero de los mares, Miguel Grau Seminario, quien es considerado y respetado como tal en nuestro Perú y muchos lugares del orbe.

Por ello, quizás deberíamos imitar el ejemplo de nuestros vecinos sureños, que se disponen a construir en Iquique una réplica exacta de lo que fue la corbeta Esmeralda con una inversión cercana a los 3.5 millones de dólares, cifra que será financiada por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi.

¿Por qué no hacer algo similar, resaltando sobre todo el actuar en la vida pública, política y militar de Grau, el cual fue trasparente en todos los campos donde le tocó actuar, no habiendo jamás manchado su nombre, bien por la traición, bien por la soberbia, bien por el lucro personal, a tal punto que la viuda de Prats en la carta de respuesta a su caballerosa misiva, escribe: “A este propósito, no puedo menos de expresar a usted que es altamente consolador, en medio de las calamidades que origina la guerra, presenciar el grandioso despliegue de sentimientos magnánimos y luchas inmortales que hacen revivir en esta América las escenas y los hombres de la epopeya antigua”.

Y para hacerlo, nuestras autoridades deberían, conjuntamente con las empresas mineras que explotan las riquezas del sur, destinar recursos para construir una réplica del monitor Huáscar en Ilo, dado que en sus aguas marinas realizó una de sus mayores proezas la gloriosa embarcación: el Combate de Pacocha, el enfrentamiento naval que tuvo lugar el 29 de mayo de 1877 entre el buque peruano contra dos cruceros ingleses, saliendo bien librado del mismo.

Sería la mejor manera de crear conciencia cívica en nuestros jóvenes y poner en escena la personalidad de Miguel Grau Seminario, quien sin lugar a dudas es un gran ejemplo a imitar, sobre todo en estos tiempos en el cual predominan los malos ejemplos que impulsan a los jóvenes a pensar antes que en el bien común y en el nosotros, en cómo enriquecerse cueste lo que cueste, pise a quien se pise.