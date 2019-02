Unidos por la República no blindará a Glider Ushñahua.

La bancada Unidos por la República anunció que no blindarán al congresista Glider Ushñahua, acusado de haber agredido a su expareja. En ese sentido, incluso se pide que la Comisión de Ética revise e investigue su caso, a fin de determinar sus responsabilidades.

"Como Bancada Republicana deploramos cualquier acto de violencia contra la mujer e incumplimiento de obligaciones alimenticias. El congresista responsable deberá someterse a las investigaciones correspondientes", publicó la organización política a través de su cuenta de Twitter.

El congresista Miguel Castro, miembro de la bancada Unidos por la República, sostuvo a este diario que no se tolerará ese tipo de conductas y que no debe haber ningún tipo de blindaje, así se pierda a un integrante de la bancada.

"No hemos tenido posibilidad de reunirnos. La vocera lanzó un comunicado. No vamos a tolerar este tipo de conductas. Tiene que someterse a todas las investigaciones. Somos absolutamente en contra de la violencia de la mujer. No tenemos reglamento. Nuestro reglamento se aprueba en marzo. Lo que sí creo que es que se debe investigar en la Comisión de Ética. Por nuestra parte, no debe haber ningún tipo de blindaje así perdamos un integrante. Yo hablé con él y le dije: debes dar la cara y si tienes como probar que eres inocente de la denuncia de un reportaje, hazlo", dijo a La República.

Como se sabe, el congresista Glider Ushñahua fue acusado por su expareja Elita Panduro de haberla agredido físicamente y de no cumplir con el pago de la pensión de alimentos para su hijo de ocho años. "Muchas veces hemos llegado a discusiones tan fuertes que, en dos ocasiones, me ha llegado a golpear, tengo una cicatriz en mi boca, aquí adentro, por un puñete", dijo al programa Panorama.

Por su parte, el legislador declaró que "nunca" le ha levantado la mano y aseguró que los golpes que ha mostrado la madre de su hijo en videos en la parte de sus senos son al parecer por un diagnóstico de cáncer de mama.