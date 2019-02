TR3S D: Acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht

Mirko Lauer manifestó que el lenguaje de los exdirectivos de Odebrecht, quienes brindarán sus testimonios en estas semanas, son ambivalente, por lo cual no cuenta con la precisión necesaria para abrir las investigaciones.

“Va haber una decepción porque los peores castigos van hacer los que reparta los medios de prensa y no los medios judiciales”, precisó.

Por su lado, Fernando Rospigliosi señaló que desde el punto de vista jurídico no se avanzará como la población peruana lo espera. Sin embargo, Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que los testimonios que darán los exdirectivos de Odebrecht hundirá a varios políticos.

“En el caso de Alan García, donde está la perspectiva más clara, el nerviosismo de García en las últimas dos semanas con los tuits que manda y las cosas que hace refleja que está muy preocupado con lo que va a pasar”, explicó el periodista.

Rospigliosi no coincidió con Álvarez Rodrich, pues considera que los colaboradores no darán toda la información, sino la necesaria y la que no perjudique a la empresa. Asimismo, resaltó que el incluir solo cuatro obras dentro del convenio estuvo mal, ya que se pudo presionar más a la empresa brasileña.

“La reparación civil es importante, pero no la más importante. Lo más importante es que digan todo lo que tengan que decir y ahí yo tengo mis dudas porque yo creo que ellos han negociado, han acotado las declaraciones que van a dar”, sustentó Rospigliosi.