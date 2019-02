María Elena Moyano, más conocida como "madre coraje", es recordada a 27 años de su muerte

“En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. El día que yo me muera, y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa he de luchar”, cantaba a todo pulmón la dirigente vecinal y símbolo de la lucha antiterrorista María Elena Moyano. Aunque, hace 27 años, Sendero Luminoso acabó con la vida de la 'Madre Coraje', su voz y su legado continúan vivos, especialmente, en su querido Villa El Salvador.

¿Quién era María Elena Moyano?

Al igual que cientos de personas, María Elena, con 12 años de edad, llegó junto a su madre y hermanos a Villa El Salvador con el objetivo de construir un hogar. Sin embargo, ya a los 15 años, ella también soñaba con convertir ese lugar en una comunidad. Así, organizó programas de alfabetización, trabajó en programas sociales e impulsó el empoderamiento de la mujer con la creación de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador. “El problema es que las mujeres no han dirigido la comunidad”, dijo en una entrevista en ese entonces.

Su liderazgo la llevó a convertirse en teniente alcaldesa del distrito. Y, cuando Sendero Luminoso quería tomar el control de las zonas populares como Villa El Salvador, María Elena no dudó en hacerles frente abiertamente. Marchas pacíficas y declaraciones que rechazaban la violencia terrorista fueron parte de su lucha.

Solo días antes de su muerte, el grupo terrorista pedía a los vecinos participar en sus llamados “paros armados”. A modo de respuesta, la ‘Madre Coraje’, junto a otros dirigentes y vecinos, salieron a las calles con banderas blancas.

¿Cómo murió María Elena Moyano?

María Elena fue asesinada a sus 33 años. El 15 de febrero de 1992, ella llevó a sus dos hijos a la playa para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Aunque sabía que su vida corría peligro, su compromiso con su comunidad era más fuerte y fue, junto a sus pequeños, a una pollada organizada por las madres del Vaso de Leche de Villa El Salvador.

Ya en ese entonces, un policía la resguardaba. Sin embargo, ese día se quedó afuera del local. Los terroristas aprovecharon la ocasión, hirieron al efectivo e irrumpieron en el recinto. Una mujer fue directamente hacia María Elena y le disparó. No contentos con verla sin vida tendida en el piso, colocaron dinamita debajo de su cuerpo y lo hicieron explotar. El ensañamiento llegó tal punto que, cuatro días después de su entierro, también dinamitaron su tumba.

Película de María Elena Moyano

Aunque quisieron acabar con ella, no pudieron. En ese momento, se volvió una inspiración para otros dirigentes en la lucha contra el terror. Incluso, en el año 1998, el cineasta peruano Alberto Durant, hizo una película inspirada en ella: Coraje. La cinta recibió buena críticas y obtuvo el Premio Colón de Oro del Público al mejor largometraje en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Ahora, como forma de conmemorar un año más de su fallecimiento, colectivos ciudadanos y líderes de organizaciones de base rindieron honores a Maria Elena Moyano en el cementerio Cristo Salvador y realizaron una sesión solemne ante su monumento en la Av. Mariátegui. Mañana sábado, a las 6 p.m., habrá un homenaje popular en la plaza Solidaridad. Su lucha trascendió más allá de su muerte.