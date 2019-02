Martín Vizcarra anuncia que prioridad son el aeropuerto y gasoducto

El Aeropuerto Internacional de Chinchero y el Gasoducto del Sur son dos obras que la población del Cusco espera desde hace muchos años.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que ambos megaproyectos que apuntan a duplicar el flujo turístico, incentivar la exportación y masificar el uso del gas, forman parte de las prioridades del gobierno de turno.

El presidente sostuvo que la construcción del terminal aéreo continuará de acuerdo con los plazos previstos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. "En este año, terminando el movimiento de tierras, empalmamos con la construcción de la infraestructura", precisó.

Además adelantó que en abril se tomará la decisión para la suscripción del acuerdo de Estado a Estado. Se trata de una modalidad en que dos gobiernos firman un acuerdo y una empresa de uno de ellos, se hace cargo de la obra. En el caso de Chinchero, hay empresas de siete países interesadas. “Ahora se ejecuta el movimiento de tierras de un sector. El resto se hará con el convenio de Estado a Estado", dijo.

En tanto, el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, destacó los avances en el proyecto y precisó que el informe emitido por la Contraloría General de la República, que alertaba de algunos riesgos en el proceso de licitación de la primera etapa del terminal aéreo, no compromete el movimiento de tierras. También señaló que el informe busca alertar de presuntos riesgos y no tiene carácter sancionador. “Los riesgos señalados no comprometen la ejecución del movimiento de tierras que se ha iniciado”, afirmó.

Acerca del Gasoducto al Sur, Vizcarra sostuvo que el trazo del proyecto se va a mantener pasando por Cusco. Con eso se desecharía aquella alternativa de traer gas desde la planta Melchorita a todo el sur, porque con esa propuesta "se dejaría sin gasoducto a importantes zonas del sur del Perú como Cusco, Arequipa y Puno. Eso no lo vamos a permitir".

No obstante, esa posición difiere de la versión dada el miércoles en la noche por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. En un conversatorio, él informó que la consultora Mott MacDonald, a pedido de Proinversión, evalúa tres trazos para definir cuál es el más viable, aunque dijo también que el que tiene más posibilidades de ser aprobado es el recorrido hecho por Odebrecht.

MUNI EJECUTIVO 2019

El presidente Martín Vizcarra llegó al Cusco a inaugurar la instalación de dos puentes en La Convención y Quispicanchi, y una institución educativa en Calca. Cerró su presencia en la región con la clausura del Muni Ejecutivo, que se desarrolló los días 13 y 14 de febrero. En este, hubo reuniones con alcaldes provinciales a fin de articular esfuerzos para mejorar la infraestructura vial, de telecomunicaciones, salud, educación, etc.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, refirió que el encuentro permitió definir medidas administrativas que acelerarán la ejecución de 39 proyectos programados para este año en Cusco. La inversión en esas obras por parte del gobierno nacional asciende a S/ 117 millones. De esa cantidad, S/ 7.8 millones (un proyecto) es para el gobierno regional y S/ 109.2 millones (38 proyectos) para los gobiernos locales. ß

Gobierno no privatizará el agua en el país

El presidente Martín Vizcarra también se encargó de asegurar que su gobierno no tiene la intención de privatizar el agua en el país, como sostienen los campesinos cusqueños. Esa idea motivó el último paro campesino de dos días que se cumplió en Cusco los días 12 y 13 de febrero pasado.

"Este gobierno no va a privatizar el agua, de ninguna manera. Lo que queremos es su uso racional, porque el agua se requiere para uso poblacional, para la agricultura y la industria; en consecuencia, hay que hacer un uso racional. Alguien ha querido confundir con esa información maliciosamente", precisó.