Santos: Mesías debe definir su posición frente a mineras

El líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS), Gregorio Santos Guerrero, emplazó al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, a definir su posición frente a las empresas mineras, porque en esta lucha no existen medias tintas: “o estás con la vida y la salud de la población o con la irracionalidad y el saqueo de los recursos naturales a precio de rábano”.

“Nuestra solidaridad con los hermanos de Hualgayoc-Bambamarca (Cajamarca), que realizan un paro de resistencia y rechazo a la contaminación ambiental. Más de 700 hermanos están con metales pesados en la sangre; no existen médicos ni medicamentos en el mundo que pueda devolverles su salud”, escribió en su cuenta de Facebook.

Mientras tanto –aseguró– “la deuda ambiental crece y la minera Gold Fields no paga tributos, porque según las leyes entreguistas de la dictadura neoliberal la citada empresa está en fase de recuperación de inversiones. Se calcula que el costo de su operación superó los 500 millones de dólares, y hace ocho años, entre el 2010 y 2011, alcanzó ingresos que superaron los 1500 millones de dólares, tres veces más del costo de inicio”.

“El pueblo ya lo sabe, sin luchas no hay victorias. Inversión sí, pero no a cualquier precio. Con estas leyes y con esta Constitución todo es una estafa”, precisó Santos.

Le aclara

Por otro lado, el gobernador Mesías Guevara le enmendó la plana al presidente Martín Vizcarra, al rechazar que no es de su competencia sensibilizar a las comunidades para lograr las licencias sociales que necesitan las empresas mineras; además de recordarle que el Gobierno nacional no puede ser un convidado de piedra en este tema.

“Los alcaldes y gobernadores no tenemos injerencia sobre temas jurisdiccionales en el caso de la OEFA, ANA, Osinergmin y Digesa. No nos pueden encargar una responsabilidad que no nos compete por ley”, subrayó.