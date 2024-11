Kylian Mbappé no quiere seguir en Francia: revelan tremenda 'bomba' entre el jugador y el DT

Kylian Mbappé no fue convocado por Didier Deschamps para los partidos de Francia ante Israel e Italia los próximos 14 y 17 por la Liga de Naciones. En conferencia de prensa, el entrenador de los galos señaló que el delantero del Real Madrid quería ser llamado, pero que al final de cuentas él tomó la decisión de no tomarlo en cuenta para estos encuentros internacionales. No obstante, un día después de esta polémica, en Francia estalló una 'bomba' que pondría en peligro la participación de 'Kiki' en Les Bleus.

De acuerdo a la información del periodista Romain Molina en Get Football News France, Kylian Mbappé y Didier Deschamps habrían discutido anteriormente y en la presente convocatoria, el futbolista del Madrid se habría negado a participar por la fecha doble. Pero eso no esto todo, pues también aseveró que el jugador de 25 años y su madre consideran que existe un "complot" en su contra, por lo que no quiere volver a participar con la selección francesa mientras Deschamps siga siendo el entrenador.

¿Qué dijo Didier Deschamps sobre Kylian Mbappé?

En conferencia de prensa, Didier Deschamps se refirió a la nueva ausencia de Kylian Mbappé y enfatizó en que tomó la decisión de no convocarlo en esta oportunidad: "He tenido conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes (al periodista) tener información o no, pero yo hablo directamente con Kylian. Podemos discrepar en ciertos temas, pero es mi responsabilidad tomar decisiones. Esa es la que he tomado sobre esta reunión. Lo repito: porque es mejor".

Luego, añadió que Mbappé sí quería venir: "He tenido varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para esta concentración, con dos partidos por delante".