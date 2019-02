Salvador Heresi no integrará ninguna bancada del Congreso.

El congresista independiente Salvador Heresi confirmó que no pertenecerá a ninguna bancada en el Congreso de la República. Con esto, tras su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), deslindó de integrar el grupo político Acción Republicana.

"Ayer se reunió el Comité Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Kambio. Ya se adoptó la decisión del cambio de nombre [del partido] y solo falta elaborar el ideario político [...] dentro de los acuerdos [...] hemos decidido que no voy a integrar ninguna bancada. No voy a pertenecer a la bancada de Acción Republicana.", señaló en Canal N.

Asimismo, respecto al partido Peruanos por el Kambio, confirmó que en los próximos días se anunciará el nuevo nombre de la organización política, prefiriendo no informar cuál será el nombre. Tan solo adelantó que no llevará las siglas "PPK" y no tendrá los mismos colores.

"Ya tenemos el nombre nuevo. No lo puedo anunciar. Va a haber un pronunciamiento. Las siglas PpK ya no va. Los colores tampoco. La idea es refundar el partido", sostuvo.

En ese sentido, consideró que el partido PpK no se considera parte del gobierno del presidente Martín Vizcarra, explicando que se han sentido excluidos de los planes del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esto -según dijo- fue lo que les llevó a tomar la decisión de dejar de ser un partido oficialista.

"Como organización política es importante mirar el futuro de nuestro país. No participando en el gobierno de Kuczynski ni de Vizcarra. Acabo de leer prensa Colombiana. El presidente Duque se reúne con el Partido Conservador, se hace propuestas, críticas. El presidente se reúne con los partidos. Esto no sucedió, no ha sucedido y no creo que suceda. Básicamente lo nuestro es una posición institucional. [...] Al presidente no le costaba nada coordinar con el partido", afirmó Heresi.