En el CGT hay más de 250 mil expedientes por S/30 mllns. por cobrar

Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

El gerente del Centro de Gestión Tributaria (CGT) Chiclayo, César Torres Gálvez, remarcó que la anterior gestión dejó una herencia de desorganización financiera y administrativa.

Esta problemática, dijo, se refleja en el no cumplimiento de la meta institucional de 2018, pues de los 66 millones de soles solo se alcanzó 59 millones de soles. Aunque no es lo único, subrayó, en razón que existen 250 mil expedientes para notificar la prescripción de deuda por más de 30 millones de soles, así como la falta de un catastro urbano, la digitalización del sistema y la no atención de los expedientes de la Oficina de Control Institucional (OCI), entre otros.

El caso

Torres Gálvez señaló que una de sus primeras tareas es ordenar la casa, a fin de mejorar el trabajo que ha emprendido con los trabajadores para cumplir con la meta de 2019 de 70 millones de soles.

Si bien indicó que para enero de este año se estimó una recaudación de 3 millones 200 mil soles, se obtuvo 3 millones 400 mil soles. “Para abril nos hemos planteado conseguir una recaudación de 20 millones de soles”, anotó.

Es por eso que, precisó, para el ordenamiento de la entidad y la lucha contra la corrupción se coordina con el OCI.

Lamentó que no se haya realizado la notificación de 250 mil expedientes, los que podrían prescribir. “Se elaboró un cronograma para notificar, La primera parte debe culminar en mayo próximo”, acotó.

Asimismo dijo que no hay documento que sustente el estudio de catastro, cuyo responsable es el Centro Metropolitano.

“Nosotros en el CGT no encontramos ningún documento, por lo que comenzaremos de cero a fin de actualizar el registro de usuarios. Se trabaja con un catastro de 2006, que considera a 70 mil contribuyentes. Quizás el señor Jesús Yesquén (exjefe del Centro Metropolitano) desarrolló el catastro de Colombia y México, a donde viaja a capacitarse, porque de Chiclayo no hay nada”, denunció. También mencionó que existe una deuda de 2 millones 500 mil soles por la conducción de los puestos de los mercados del distrito de Chiclayo.

Otra de las labores que realizará es dar cumplimiento a las observaciones de OCI con relación a sanciones y suspensiones a los trabajadores y así evitar que dichas medidas caduquen por los plazos.

Clave

Afirmó que hay gerencias de la municipalidad que tienen la responsabilidad de aportar a la meta del CGT, lo que se respetó con la administración saliente. “Por ejemplo, la Gerencia de Desarrollo Urbano debió contribuir con un millón 500 mil soles, pero solo entregó 50 mil soles”, indicó. Agregó que trabaja para que las notificaciones y expedientes sean electrónicos.