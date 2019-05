Julio Velarde minimiza faltas de José Chlimper a 46 sesiones del BCR

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se pronunció por las continuas faltas de José Chlimper a las reuniones del directorio de esta institución que integra.

En declaraciones a la prensa, el economista señaló que “se está haciendo un escándalo de algo que es poco importante”. Precisó que las inasistencias del exsecretario general de Fuerza Popular no afectan al BCRP.

"Esto no es el Congreso, parece que se está entendiendo bastante mal. Si un miembro del directorio no asiste a la sesión no se le paga la dieta. (...) Muchas de nuestras sesiones son básicamente informativas. Las personas que faltan, se pueden enterar leyendo”, dijo.

Punto Final reveló el último domingo que José Chlimper, ex mano derecha de Keiko Fujimori, ha faltado a 46 sesiones del directorio que se convocan todos los jueves. En esta línea, Velarde fue consultado si considera esta conducta una falta de compromiso.

“Si ve todos los papeles (de las reuniones convocadas), no es falta de compromiso. Se está haciendo un escándalo de una cosa que es poco importante. (...) Muchas de las sesiones son informativas y el director la recibe por medios electrónicos, y si tiene dudas las puede formular electrónicamente. Al no estar presente presente no recibe nada, gana cero”, reiteró.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, un director puede ser removido del cargo cuando se registren 90 ausencias. "Le falta todavía un montón para que venza este periodo hasta el 2021", contestó en este sentido Velarde, refiriéndose a Chlimper.