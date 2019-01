Levantamiento de inmunidad: estos son los congresistas con proceso abierto

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria verá este martes el pedido del Poder Judicial para levantarle el fuero al suspendido congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani por la denuncia de tocamientos indebidos en su contra.

Pero él no es el único congresista al que se le sigue un proceso de levantamiento de la inmunidad. Existen otros tres parlamentarios que tienen trámite pendiente.

Edwin Donayre

Sobre el congresista Edwin Donayre, de Alianza Para el Progreso, existe un pedido desde el 13 de setiembre del año pasado, cuando la Corte Suprema notificó al Congreso su decisión y solicitó autorización para hacer efectiva la condena a cinco años y seis meses de prisión en su contra por el delito de peculado en agravio del Estado, por el Caso Gasolinazo.

El 3 de diciembre, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria acordó pedir la opinión consultiva a la Comisión de Constitución para determinar si este requerimiento debía aprobarse, ya que no tenía una sentencia confirmada en segunda instancia. No obstante, hasta la fecha, el grupo presidido por la congresista Rosa Bartra, de Fuerza Popular, no se ha pronunciado.

Por otro lado, el 20 de diciembre, el 41° Juzgado Penal de Lima declaró fundados los argumentos para iniciar investigación contra Edwin Donayre por el presunto delito de difamación contra la extrabajadora del LUM, Gabriela Eguren. Este documento debe llegar a la Corte Suprema para luego ser trasladado al Congreso.

Betty Ananculi

En los últimos días, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica admitió el pedido de la fiscalía para levantar la inmunidad de la congresista de Fuerza Popular Betty Ananculi por presuntamente haber mentido en su hoja de vida al declarar sobre sus estudios escolares.

Anteriormente, la congresista había sido denunciada por los delitos de falsificación y uso de documento público falso. En aquella oportunidad, el Poder Judicial solicitó el levantamiento de su fuero, pero el 19 de diciembre del 2018, la comisión encargada en el Congreso rechazó el requerimiento con votos de Fuerza Popular.

Sin embargo, contra la legisladora se abrió un nuevo proceso por los delitos de falsa declaración en procedimiento admnistrativo y falsedad genérica. Es sobre este caso que se ha declarado fundado el pedido para levantarle la inmunidad. Ahora, el expediente debe ser revisado por la Corte Suprema, para luego ser enviado al Congreso.

Yesenia Ponce

El 19 de diciembre del 2018, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria también aprobó devolver al Poder Judicial el pedido para levantar el fuero de la congresista Yesenia Ponce, de Fuerza Popular, “a fin de que proceda a subsanar los defectos procesales que se señalan”.

La fiscalía le imputa el presunto delito de falsedad genérica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por acreditar con documentos falsos sus estudios. La Corte Suprema tiene pendiente pronunciarse sobre este caso.