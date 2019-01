“Telefónica ordenó a Castagnola que borre información que no sea de últimos 3 años”

¿Cómo fue el procedimiento del pedido del tráfico de llamadas de la analista Castagnola a sus jefes de Telefónica sobre las solicitudes del fiscal Huamán Garayar en un caso de patria potestad y del fiscal Domingo Pérez en el caso Keiko Fujimori?

La señora Castagnola es una antigua trabajadora de Telefónica, tiene por lo menos 16 años en la institución. Desde el 2017 trabaja en el área de respuestas gubernamentales, es analista, es decir, cuando los jueces autorizan el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el fiscal dirige un oficio a Telefónica, en este caso, solicitando el tráfico de llamadas por un período determinado. Ella recibe el oficio y busca la información en los registros de la entidad. Cuando llegó el pedido del fiscal Huamán, revisa, pero había una política institucional según la cual solo se entregaba información de los últimos tres años.

¿Qué hizo ella entonces?

Ella encuentra los datos del caso que solicitaba el fiscal Huamán más allá de los tres años, pero le responden a la autoridad que no tienen la obligación de conservar la información y, ante una reiteración del fiscal, Telefónica le ordena que borre del Excel que había elaborado la información que no sea aquella que comprenda a los últimos tres años.

¿Esta misma situación se repitió en el caso del pedido del fiscal Domingo Pérez?

Entiendo que hay dos solicitudes del fiscal. De una toma conocimiento porque su jefe le muestra la pantalla de su laptop y le dice que ya le han respondido que no tienen la obligación de conservar los datos más allá de los últimos tres años y que ahora no le pueden contestar a otro fiscal de otra manera.

¿El fiscal José Pérez la ha citado?

Está citada para prestar su declaración testimonial para el 1º de febrero.

Como abogado, en el caso del fiscal Huamán, ¿podría decirnos qué acciones se han tomado?

Ella formuló una denuncia en la comisaría de La Victoria que nunca se tramitó y una segunda denuncia, en términos similares, ante la Fiscalía donde pone de conocimiento los hechos vinculados al requerimiento del fiscal Huamán que se refiere a un caso de corrupción que tiene como origen un proceso por tenencia de menores de edad.

¿Qué elementos tiene que le indiquen que Castagnola dice la verdad?

Hay una serie de correos entre ella y los señores Aarón Cisneros y Raúl Bertolla donde dice que ha hallado la información, que quiere entregarla y le responden que cumpla la política institucional. Estas personas no la confrontan ni niegan sus versiones y más bien le agradecen.

¿Qué tipo de delitos habrían cometido estos altos empleados de Telefónica?

La Fiscalía abrió una investigación el 21 de enero por los delitos de coacción y coacción laboral en agravio de Castagnola y los delitos de encubrimiento real y atentando a la integridad de datos informáticos en agravio del Estado en relación al caso Huamán.

¿Telefónica podría recibir algún tipo de sanción de comprobarse la denuncia de Castagnola?

Eso se dará conforme al avance de las indagaciones, si es que las responsabilidades no solo alcanzan a las personas que habrían cometido un delito sino que habría un involucramiento de la empresa. Pero lo que está en debate, más allá de la investigación, es si Telefónica tenía o no la información almacenada y si es que hay una política de guardarla, reservarla y no entregarla a la autoridad.

¿Qué dice la ley?

Que debe almacenarla al menos tres años. No impide que se guarde la información y que se entregue; y sobre todo que si se cuenta con esa información a que una persona o una empresa niegue la existencia de la información.

En el caso que patrocina, ¿existe una orden de verificación técnica?

En su momento tendrá que hacerse una inspección en el local donde trabajaba la analista e inmovilizar su computadora. Ella señala que desde su máquina obtuvo la información y para un técnico es fácil saber qué día, fecha ingresó, qué datos encontró y si fueron borrados con posterioridad y quién lo hizo.

José Ugaz, abogado de Telefónica, afirma que Castagnola tiene un historial de conflictos laborales y que eso explicaría su denuncia.

Es una declaración poco afortunada del doctor Ugaz porque es un asunto que no tiene que ver con el tema laboral. La señora en toda su historia en Telefónica no tiene ni una sola amonestación. Y cualquier diferencia, si es que existió, nunca fue puesta en conocimiento por la institución ante el Ministerio de Trabajo.

Ugaz dice que Telefónica tiene una clara política de transparencia. ¿Es así?

Habrá que precisar si la compañía entregó la información o no; y si la entregó, cuándo fue. Yo me pregunto si lo que dice haber entregado la empresa es con posterioridad a la denuncia formulada por la señora Silvana Castagnola o es con anterioridad. Si solo fuera información entregada con posterioridad a la acusación, quiere decir que solo la denuncia de la analista es la que ha llevado a la Telefónica a entregar la información.❧