Arequipa: Cáceres aceptará adenda 13 de Majes II sólo si gobierno central asume el incremento

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, señaló que la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II solo sería viable si es que el gobierno central asume el incremento de $ 110 millones que propone la concesionaria Angostura Siguas por el cambio tecnológico.

Esta nueva posición es contraria a lo que siempre dijo durante la campaña electoral.

Ayer el gobernador se reunió con los seis congresistas por Arequipa, los 14 consejeros y el representante de la Contraloría General de la República. Fue por iniciativa del congresista Horacio Zeballos, quien expuso los motivos por los que no se debería aprobar la adenda 13. El legislador explicó que con la suscripción de la adenda, se aumentaría el presupuesto original que el gobierno aporta al proyecto.

"Pasaremos de dar $ 282.3 millones a $ 392 millones en menos de 5 años. Es algo impensable", dijo el parlamentario. De esta forma, el gobierno tendría una participación de 89.9% en Majes Siguas II. "Mejor invirtamos nosotros todo. Si va a ser así, no necesitamos de la concesionaria", agregó Zeballos.

A su turno, Cáceres Llica pidió a la población que no lo apuren en la toma de decisiones respecto al megaproyecto. "No quiero tomar decisiones al caballazo. No vamos a tapar la corrupción de la gestión anterior, pero vamos a denunciar con pruebas. Si el Ministerio de Economía quiere la adenda 13, que la sustenten técnicamente y que sea el gobierno nacional el que asuma. La región no dará ni un sol más", aseveró.

Reinician investigaciones

Por su parte, algunos de los congresistas apuntaron al reinicio de las investigaciones, tanto en el Congreso como en el Consejo Regional.

Alejandra Aramayo indicó que se debe empezar por la revisión del contrato y las 12 adendas suscritas hasta la fecha. Según la parlamentaria, no quieren sorpresas y el trabajo debería continuar sin que en las obras de la región siga "el modus operandi de las adendas".

En tanto, Ana María Choquehuanca señaló que se debe pedir información que el anterior gerente de Autodema, Fernando Vargas, se negó a dar. Planteó el reinicio de las comisiones de investigación en el Congreso y el Consejo Regional. El gerente de Autodema, Marcelo Córdova, se comprometió a dar la información en 15 días.

Los consejeros dijeron que quieren sacar a la luz la razón del interés que tenía la exgobernadora Yamila Osorio y exfuncionarios en Autodema por concretar la adenda 13.

Proponen otras salidas

Los congresistas Justiniano Apaza y Sergio Dávila propusieron que a la par, se empiece a capacitar a los agricultores de la región para que conformen asociaciones y puedan competir con otras empresas en el momento de la subasta de tierras. "No queremos que sea una agricultura familiar, sino que haya gran agroexportación", indicó Apaza.

Respecto a la repartición de tierras, la consejera por Caylloma, Yeimi Flores, pidió al gobernador Cáceres considerar un porcentaje de tierras para los comuneros del anexo de Pusa Pusa, quienes vendieron sus tierras para que se construya la represa de Angostura.