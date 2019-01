Cuculiza sostiene que Kenji debería regresar al Congreso porque su salida "no fue justa"

Luisa María Cuculiza expresó estar a favor de la posible idea sobre un regreso de Kenji Fujimori al Congreso luego que indique que él fue separado de forma injusta.

En entrevista con RPP, la exparlamentaria indicó que se realizaron acciones malintencionadas para buscar la salida del menor de los Fujimori del Poder Legislativo.

“Verdaderamente la salida de él no ha sido justa, empleando grabaciones aberrantes y utilizando a personas que ni siquiera son fujimoristas, haciendo preguntas incautadoras. Una reverenda cochinada”, sostuvo María Cuculiza.

Asimsimo, indicó que la fragmentación de la relación entre Keiko y Kenji ha afectado a su padre Alberto Fujimori, quien será trasladado al penal de Barbadillo en la Diroes luego que reciba el alta médica en la Clínica Centenario.

“En una visita (Fujimori) me dijo ‘yo no quisiera morirme sin dejar a mis hijos amistados. La peor tragedia que me puede haber pasado es ver que los dos se pelean’”, expresó la también exministra de la Mujer.

Respecto al expresidente, Luisa María Cuculiza rechazó su traslado al centro penitenciario, lugar donde estuvo entre el 2007 y 2017 cumpliendo condena. Indicó que la atención médica que recibirá en el penal no será la misma a la que tiene en la clínica, pese a que tendrá un doctor y tres enfermeras en la Diroes.

La excongresista expresó que “me preocupa muchísimo porque su salud no es estable. Por más médico que le pongan será uno general, poco se hará por él en la Diroes. En La Molina tenía constantemente al doctor Alejandro Aguinaga”.