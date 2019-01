INPE dice que Fujimori puede regresar al penal de Barbadillo

El expresidente Alberto Fujimori puede regresar a cumplir su condena por asesinato y secuestro en el centro penitenciario de Barbadillo, adjunto a la sede policial de la Diroes, en Ate. Así lo informó ayer al Poder Judicial el presidente del Consejo Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Romero Rivera.

Fujimori ya estuvo recluido en este penal entre el 2007 al 2017, recuerda el jefe del INPE ante un requerimiento de la Sala Penal Especial para que informe sobre el lugar en el que Fujimori sería recluido cuando le den de alta en la clínica Centenario.

El INPE anotó que Fujimori contará en dicho centro penal con un médico general desde las 8:00 hasta las 14:00 horas y tres técnicas de enfermería, en tres turnos, y un vehículo multiusos para cualquier traslado para recibir asistencia médica especializada.

Por su parte, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, señaló que "son los mismos médicos tratantes (de Alberto Fujimori) quienes tienen que determinar técnica y procedimentalmente su alta".

Arresto domiciliario

Horas antes, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, el juez supremo Vicente Walde Jáuregui, había opinado que, por su edad y estado de salud, sería conveniente que el expresidente Fujimori cumpla el resto de su condena con arresto domiciliario.

"Las leyes no pueden ser inhumanas, son pro homine (propersona). Las leyes penales son rehabilitadoras, no para destruir al ser social, la pena no puede ser para que lo agobie y nunca más pueda vivir en sociedad", indicó.

Anotó que si Fujimori tiene una enfermedad terminal y está viviendo en una clínica, un arresto domiciliario le aseguraría recibir una atención médica especializada más rápidamente.

Sin embargo, cuando se le preguntó si este beneficio podría aplicarse a cualquier otro recluso en igual estado de salud, dijo que los jueces deben evaluar caso por caso y otorgar un arresto domiciliario solo a presos por delitos menores, algo contradictorio si se tiene en cuenta que Fujimori está preso por asesinato. ❧

