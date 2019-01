Nuevos audios de Los Limpios de Tacna complican más a exgobernador Omar Jiménez

La publicación de nuevos audios, que son parte de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción, da más luces sobre cómo operaba la organización denominada Los Limpios de Tacna. Estas escuchas complican aún más la situación del exgobernador regional Omar Jiménez, ya que se le menciona en varias oportunidades.

Las grabaciones legales no solo ponen en evidencia cómo los dirigentes gestionaban la habilitación para entregar un terreno a la asociación Paloma de la Paz, sino que dan cuenta de una coima de casi S/ 100 mil. Se deduce que el dinero habría llegado a manos de la exautoridad Jiménez, ya que se indica que este quiere devolver parte de lo entregado.

las escuchas

El primer audio involucra a Alfredo Chamorro, dirigente de la asociación Los Chakis I, y a Milton Reynoso. A Chamorro, se le señala como coordinador de varias asociaciones para conseguir los terrenos y Reynoso sería el intermediario con la Región. La grabación es del 13 de junio de 2018.

“Dile a... Jiménez que cómo es lo de El Bosque (terreno), que de una vez. Es urgente”, le menciona Chamorro a Reynoso.

En la conversación, Chamorro pacta con Reynoso una reunión para la entrega de documentos necesarios para lograr la entrega de un terreno ubicado en Bosque Municipal, a favor de la asociación Paloma de la Paz.

El segundo audio del 15 de junio es mucho más explícito. En el diálogo, se mostraría que el dinero cobrado a la asociación habría llegado a manos del entonces gobernador y Chamorro busca la manera de que el dinero sea devuelto, al no verse avances en la habilitación del terreno.

"El doctor ha quedado en que le va a devolver, que no había problema. Y me ha mandado un mensaje para que yo esté el lunes en su despacho ", señala Reynoso en alusión a negociaciones hechas a través de Maritza Herrera, funcionaria de la Oficina de Bienes Inmuebles.

reclamo

En un tercer audio del 15 de junio, Chamorro se comunica con Rosa Ticona Huisa, dirigenta de la asociación Paloma de la Paz, que solicitaba el terreno. Chamorro trata de explicar que no ha tenido éxito al concretar la devolución total del dinero y que podría realizarse en partes.

Sin embargo, la dirigenta le explica llorando que sus vecinos empiezan a acusarla de estafadora. "Yo te he dado en tu mano S/ 100 mil, de lo cual me has dado S/ 8000 nomás... Está apuntado, esa no es mi plata, es plata de la gente", le reclama Ticona Huisa. Chamorro le responde que se prestaría dinero de la caja de su asociación para devolverle el monto en partes.

"Eran 48 mil por manzana, cuando ya tenían la resolución, de eso reclaman ellas porque la documentación ya estaba", refiere la dirigenta en otra parte del diálogo.

Esto confirmaría la teoría de la fiscalía sobre el dinero reunido entre los vecinos para el pago de coimas a cambio de terrenos.

Pago de coimas se confirmó en audiencias de prisión preventiva

El pago de coimas por hasta S/ 300 mil, de parte de asociaciones de vivienda a funcionarios del gobierno regional, se confirmó durante la audiencia de prisión preventiva que enfrentó el exgobernador Omar Jiménez. Este último aceptó en parte lo revelado por los audios, aunque negó haber recibido cualquier tipo de soborno. Sostuvo estar enterado del pago a sus funcionarias y aseguró que dio las recomendaciones del caso.

La recaudación de dinero de los asociados, quienes serían beneficiados con terrenos, fue, según la investigación preliminar, una práctica utilizada por la organización llamada Los Limpios de Tacna, que involucró a exautoridades y funcionarios a nivel regional y local.