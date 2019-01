Rafael Vela asegura que acuerdo con Odebrecht no significa impunidad

No existe impunidad. El fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, aseguró que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, no es una forma de impunidad que pueda beneficiar a la empresa brasileña, y aquellos que critican son los que precisamente están vinculados a las personas que forman parte de la investigación.

" Las personas que critican el acuerdo (con Odebrecht) están vinculadas a las que son objeto de investigación. Ahora, existe un desconocimiento. Todos los acuerdos están regulados por la ley. Las empresas entregan información relevante y, a cambio, obtienen beneficios", dijo al diario Estadão de Brasil.

Rafael Vela, como jefe del Equipo Especial, consideró que en algún momento sintió que las investigaciones podían cerrarse, luego que el ahora ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, lo destituyó junto al fiscal José Domingo Pérez del grupo investigador Lava Jato del Ministerio Público.

" Sí (sentimos que las investigaciones podían cerrarse). En el caso de Keiko (Fujimori), por ejemplo, percibimos que enfrentábamos al principal líder de la oposición, que había corrompido al procurador general (fiscal de la Nación), que era nuestro jefe. Esto se materializó con nuestra destitución", sostuvo.

Una de las principales preguntas de los peruanos, respecto al caso Lava Jato, es cómo estas investigaciones llegaron a involucrar a los principales líderes políticos y a los últimos expresidentes del Perú.

" La declaración de Marcelo Odebrecht fue el punto de partida para una intensa colaboración entre las dos procuradoras de manera directa. En mayo de 2017, citó a Keiko Fujimori, en la época del principal liderazgo de la oposición. Pasamos a investigar el financiamiento de campaña con fondos ilícitos, el llamado cuadro 2. Conseguimos la declaración de otro alto ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, que en febrero de 2018 habló de la implicación de Ollanta Humala, de Keiko, pero también de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Alan García, es decir, tomamos a todos los últimos presidentes del Perú", señaló.

Rafael Vela señaló que tomó con sorpresa su destitución del Equipo Especial, pero que estaba previsto, ya que no cesaban las hostilidades en contra de su grupo de trabajo. Aprovechó también en expresar que sería bueno aumentar la cantidad de personal para afrontar las investigaciones.