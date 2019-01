Investigaciones contra PPK serán adecuadas a Ley de Crimen Organizado

No solo se mira a Keiko Fujimori. En los últimos días trascendió una versión en donde se afirmaba que las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski vencerían en los próximos días y que con esto ya no se podría acusarlo por los delitos imputados. Sin embargo, esta información no es certera.

Fuentes del Ministerio Público informaron a La República que los casos 'Technit’, ‘Westfield’ y ‘First Capital’, al culminar su plazo de investigación, serán adecuados a la Ley de Crimen Organizado, por lo que se ampliará el plazo de las pesquisas hasta por 36 meses.

El motivo por el cual estos casos -pese a su vinculación con Odebrecht- solo quedaron en la modalidad de "diligencias preliminares", fue porque así lo determinó el ex jefe del Equipo Especial, Hamilton Castro. Sin embargo, con los nuevos integrantes de este grupo investigador, los casos antes mencionados serán adecuados a esta ley.

Cabe destacar que a Pedro Pablo Kuczynski, en el marco del caso Lava Jato, se le investiga por los casos 'Technit’, ‘Westfield’ y ‘First Capital’, además de los aportes de campaña de la constructora Odebrecht. Precisamente, sobre este último, cabe precisar que en su momento si fue acondicionado con los plazos de criminalidad organizada, por lo cual la medida de adecuación ya no es necesaria.

El exministro de Defensa, Rafael Rey, había afirmado durante su programa televisivo en un medio local que: "PPK tiene varias investigaciones [...] el caso de Technit, vece el 22 de enero de este año. Dentro de 15 o 16 días vence el plazo, de nada servía la investigación porque no se puede acusar de nada de ese tema a PPK. Los aportes irregulares, los 300 mil de Odebrecht, vence el 3 de febrero, sobre eso no dice nada el señor José Domingo Pérez. Sobre el caso Westfield [...] vence el 6 de abril de este año. El señor Toledo por los aportes a su campaña, vence el 3 de febrero", sostuvo.

Esta versión queda desmentida, pues la investigación por los aportes de Odebrecht, aún no cumple ni un año en etapa de investigación, y estando bajo la Ley de Crimen Organizado, hay plazo para indagar hasta por 36 meses. Fuentes del Ministerio Público detallaron que sí se está trabajando arduamente en este caso.

Asimismo, también queda claro que el resto de procesos contra el expresidente Kuczynski, al ser adecuados a esta modalidad de investigación, el fiscal José Domingo Pérez tendrá mucho más tiempo para continuar con las diligencias correspondientes.