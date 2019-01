“Los Cuellos Blancos siguen operando en el Callao como si no pasara nada”

Engie Herrera Yactayo lleva cuatro años frente a la procuraduría del Callao. Desde su ingreso en 2015, su trabajo para enfrentar a los corruptos del primer puerto le ha significado ser reconocido por el Ejecutivo, que lo ha designado Procurador Público Anticorrupción Descentralizado del Callao, lo que le permite mayor autonomía.

¿Cuánto le ha significado al Callao el robo de las mafias enquistadas en el gobierno regional y en los municipios?

En actos de corrupción, el Callao ha sufrido un perjuicio económico de 166 millones 523 mil 526 soles. Donde hemos encontrado mayor incidencia de corrupción es en la construcción de obras y mejoramiento de infraestructuras que fueron mal ejecutadas. También están los casos de obras fantasmas. Es un gran gasto irrogado al Estado que se ha perdido.

¿Cuál es la carga procesal que enfrenta su procuraduría?

Aquí tenemos 605 procesos abiertos que se encuentran en diferentes estadíos procesales. En los últimos cuatro años hemos logrado 28 sentencias favorables, lo que ha significado que se ordene el pago por reparación civil a favor del Estado de 1 millón 766 mil 366 soles. Medio millón de soles ya han sido cobrados. También hemos conseguido 47 embargos por un monto de hasta 4 millones 68 mil 445 soles. Estos son por los casos de las papeletas, la ejecución del hospital itinerante y el sauna en el Cuartel General del Ejército, entre otros.

¿Cuántas autoridades han sido denunciadas por corrupción en el Callao?

En los últimos cuatro años han sido denunciados más de 25 funcionarios del Gobierno Regional del Callao. Los denunciados van desde el presidente regional del Callao hasta sus gerentes y mandos medios. Si hablamos de funcionarios de la región Callao, que incluye la Municipalidad Provincial del Callao y las distritales, la cifra se eleva a 60 funcionarios aproximadamente.

Sin embargo, a pesar de las sentencias condenatorias que se han conseguido en los últimos años, hay muy pocos ex funcionarios tras las rejas.

Se está tomando como costumbre que los funcionarios eludan la justicia en el Callao, no obstante que se cuenta con sentencias.

¿Cuáles serían las razones?

En algunos casos emblemáticos, como por ejemplo el caso de las papeletas, en el que están involucrados funcionarios del Gobierno Regional y funcionarios de la Policía Nacional de la región Callao, sentenciados, como el gerente de administración del gobierno, Salvador Castañeda Córdova, está no habido. Igualmente, el gerente de tesorería, Carlos Solís Gayoso. Otro de los implicados, el general PNP Bruno Debenedetti Vargas.

¿Y qué casos están en curso en la actualidad?

Hace poco el Juzgado Unipersonal del Callao sentenció a varios funcionarios por el caso mejoramiento de la obra de agua y desagüe del Hospital Daniel Alcides Carrión, en el que funcionarios del gobierno regional del Callao se apropiaron del dinero en su totalidad. Aquí recibió condena Frank Pitot Siancas, quien también está prófugo de la justicia. En el Callao hay 16 exfuncionarios con orden de captura por evadir la justicia. Invocamos al Ministerio Público a tomar medidas contra esto.

Si bien lo común es que los exfuncionarios del Callao burlen a la justicia, hace un par de semanas el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva para Félix Moreno por el caso Odebrecht. ¿La libertad de Moreno representa un peligro para el desarrollo del proceso?

Nosotros somos respetuosos del fallo de la Sala, pero no compartimos su decisión. La Sala no consideró los argumentos de la fiscalía que evidenciaban que la libertad de Moreno significaría una obstaculización en la justicia. Hemos sido testigos de manera pública que se habrían presentado testigos o personas que deseaban aportar información. Sin embargo, por temor, guardaron silencio. Para nosotros debió haber procedido el pedido de prisión preventiva, pero respetamos las decisiones judiciales, aunque en algunos casos las consideramos irrazonables porque no apuntan a buscar la justicia.

¿Cree usted que existen garantías en la Corte del Callao para que los procesos de corrupción se desarrollen bajo principios de legalidad?

La Procuraduría ve la situación de la Corte del Callao con preocupación porque, así como hay jueces buenos, también hay jueces malos, como los involucrados en la red de corrupción de Los Cuellos Blancos del Puerto, que nació en el Callao. La comunidad chalaca siente que esto les resta garantía a los procesos porque consideramos que todavía hay jueces y fiscales vinculados a esta red que siguen operando.

¿Por qué lo menciona?

La pregunta que nos hacemos es: ¿Qué hace el Órgano de Control Interno para no suspender a estas autoridades vinculadas a actos de corrupción, para dar mayor garantía a los procesos que se ventilan aquí? Hace unos días se ha dado a conocer la vinculación de cinco jueces superiores del Callao en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. Es lamentable que ellos hayan participado en la elección del nuevo presidente de la Corte. En la Corte del Callao existen más personas vinculadas a actos de corrupción de esta red y exigimos que el Ministerio Público sea más activo porque estas siguen operando como si no pasara nada.

La Corte Judicial de Ventanilla no ha emitido hasta el momento ninguna acción en contra de la corrupción. ¿Qué pasa en esa instancia?

Vemos a Ventanilla con mucho pesar porque sentimos que el aparato judicial no camina como debiera. En Ventanilla los índices de sentencias favorables a nosotros son mínimos, la gran mayoría son absolutorias para los involucrados en actos de corrupción, lo que nos llama poderosamente la atención. Otro aspecto a valorar son los jueces en esa corte, sobre todo a los que ven temas de corrupción, y siendo que en algunos casos se emiten sentencias irrazonables. Tanto así que hay funcionarios que están optando por luchar para ser juzgados en Ventanilla porque saben que allí pueden conseguir la absolución.

Con la derrota de Chim Pum Callao en las elecciones, ¿cómo ve el futuro de la región con el ingreso de Dante Mandriotti al Gobierno Regional?

Mandriotti no tiene ningún caso en esta Procuraduría, dado que no es funcionario del Estado, pero nos preocupa bastante que una persona vinculada al tema de criminalidad organizada asuma el Gobierno Regional del Callao. Si bien no tiene denuncias, vemos con bastante celo cómo se van a tomar las decisiones a futuro en favor del Gobierno Regional del Callao. Estamos en alerta. ❧