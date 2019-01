Fuerza Popular: Aramayo pide a Tubino priorizar denuncias contra Chávarry

Posición diferente. La bancada de Fuerza Popular tiene opiniones contrarias respecto a la revisión de las denuncias contra Pedro Chávarry. Por un lado, el vocero Carlos Tubino señala que no priorizarán las denuncias, mientras que por el otro, Alejandra Aramayo, sí considera necesario que se investigue lo más pronto posible.

“He escuchado al vocero Carlos Tubino y ha dicho que no firmará una priorización en Acusaciones Constitucionales, yo le pediría que sí lo haga, yo sí le pediría al vocero de nuestra bancada que, si constituye un problema la presencia del fiscal de la Nación, debería dársele la oportunidad de que se investigue si ha habido o no una infracción constitucional que acredite o no tal tema”, declaró en RPP.

Para Alejandra Aramayo, postergar más las denuncias contra Pedro Chávarry no traería ningún beneficio “¿Qué ganamos aplazándolo? Yo sí le pido de manera cordial al vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, de que suscriba si hay un acuerdo en Junta de Portavoces para que se deje de lado la prelación de las causas y que se priorice como una importante”, agregó.

En la última reunión de bancada, Fuerza Popular acordó no priorizar las denuncias que tiene Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, además de no apoyar el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público, contrario a lo que pidió Keiko Fujimori.

"En un proyecto de ley, tan importante, [...] este tiene -necesariamente- que pasar por un proceso de análisis. Nosotros como bancada no vamos a apoyar la exoneración de este proyecto de ley, más aún cuando tiene graves vicios de inconstitucionalidad", dijo Rosa Bartra.