El Callao entre los cambios y la sombra de los ‘chimpuneros’

A poco de iniciar nuevas gestiones en el gobierno regional y los municipios chalacos, el fantasma de Chimpum Callao, cuestionado grupo de Alex Kouri y Félix Moreno que reinó 23 años, no desaparece. En equipos de las próximas autoridades, la inclusión de excolaboradores de ese grupo político encendió alarmas.

El mapa político chalaco cambió con la victoria de los candidatos de Por Ti Callao para los gobiernos de la región, la provincia y cuatros distritos: Bellavista, Carmen de La Legua-Reynoso, La Perla y Mi Perú. Solo en los distritos de Ventanilla y Mi Perú ganaron postulantes de otras tiendas: Fuerza Chalaca y Perú Nación.

No sorprendió encontrar 'chimpuneros' en los equipos de los ganadores de Ventanilla y La Punta: Fuerza Chalaca nació de expartidarios de Chimpum, y Pío Salazar, ganador punteño, aún milita en ese movimiento. La presencia de excolaboradores de los 'chimpuneros' en equipos de los electos para el gobierno regional y los otros municipios acrecentó fricciones que venían de la campaña.

Los próximos gobernador Dante 'Kiko' Mandriotti; alcalde provincial, Pedro López; y alcaldes distritales Daniel Malpartida, de Bellavista; Carlos Cox, de Carmen de La Legua; Aníbal Jara, de La Perla; y Williams Santamaría, de Mi Perú, renunciaron a Por Ti Callao alegando necesitar mayor independencia y que la organización no respondería a los intereses de la militancia.

En su entorno, aducen que la cúpula de Por Ti Callao está copada por operadores del director ejecutivo, Juan Alvarado, electo teniente alcalde de la provincia. La organización no aceptó las renuncias e inició procesos por traición.

"Los directivos se eligieron democráticamente. Más bien, creemos que hay algo bajo la mesa con Chimpum. Se dice que funcionarios cuestionados se quedarán", dice Alvarado.

Otro cuestionamiento apunta a César Morgan, del equipo de transferencia de Mandriotti. Algunos lo vinculan a Óscar Medelius vía Ruben Lora, primo de Morgan y empresario con quien Medelius estuvo en Palacio de Gobierno en abril.

"Morgan es especialista en transferencias y por eso fue incluido. Medelius no tiene nada que ver, quizás haya conocidos entre algunos pero nada más", dice el gobernador electo.

Mandriotti sigue investigado en Fiscalía por el caso “Los Malditos de Angamos”, con comparecencia restringida.

"Se archivará. Yo solo hablé con un dirigente de construcción civil de apoyar en nada irregular", añade Mandriotti.

“Los acuerdos solo se sabrán cuando se nombren gerentes, sobre todo en agujeros negros por donde se licua dinero, como Finver, Eslimp y Cafed. Si hay deseos de luchar contra la corrupción, pondrán gente nueva sin vínculos con la gestión saliente", dice Alberto Paz de la Vega, de la Coordinadora Recuperando el Callao.

"Las renuncias a Por Ti Callao serían por no querer responder a 'chimpuneros' metidos en ese grupo. Al salir, las autoridades no tendrán que responder a esa gente. No sé si todos estén en una relación directa", anota Joan Escalante, del Frente Callao Dignidad. ❧