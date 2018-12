Wilbert Rozas: Daniel Salaverry no está impedido de volver a presidir el Congreso

Tras su postura con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley antitránsfuga, Daniel Salaverry ha recibido el apoyo de diversos grupos políticos, excepto el de Fuerza Popular.

El legislador del Frente Amplio, Wilbert Rozas, es uno de los que se ha referido al titular del Congreso. El izquierdista indicó que Daniel Salaverry no está prohibido de ir a una reelección.

Rozas sostuvo que, aunque no sería ideal que postule a través de Fuerza Popular, el Reglamento del Congreso le permite volver a tentar la presidencia del Poder Legislativo en el 2019.

“Reglamentariamente no está impedido, pero no me parece correcto que en una primera etapa haya asumido como presidente en representación del fujimorismo puro y vuelva a lanzarse para una nueva Junta Directiva”, señaló a Correo.

Para Wilbert Rozas, la nueva Mesa Directiva debe ser plural, porque la hegemonía que tenía Fuerza Popular se ha roto. “No creo que vuelvan a tener la misma proporcionalidad ni la misma fuerza con la que ingresaron”, expresó.

Sin embargo, el congresista señaló que como Frente Amplio consideran que una nueva Mesa Directiva no puede estar encabezada por un exfujimorista, por más que haya mostrado capacidad para enfrentar a Fuerza Popular.