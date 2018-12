Beteta: “Salaverry es presidente por consideración, no por ser superior a nosotros"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sigue siendo atacado por los miembros de la bancada de Fuerza Popular, a la que aún pertenece pero a la que solicitó licencia para actuar con absoluta independencia.

Esta vez, la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, arremetió contra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, para defender a su colega, la fujimorista Luz Salgado, tras la sesión del Consejo Directivo.

Para Karina Beteta, el presidente del Congreso no es mejor que “ellos” y solo tiene el cargo “por consideración”, más no por merecerlo, debido a que considera que no es una persona que tenga gratitud.

"Nosotros no pedimos mayores privilegios, pedimos igual trato que a los demás. Daniel Salaverry está ahí, en la presidencia del Congreso, por una consideración, no porque es superior a nosotros", dijo a Perú21.

Según Karina Beteta, el presidente del Congreso le faltó el respeto a Luz Salgado, diciéndole "aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Respete usted. Aprenda a respetar".

"Es lamentable y bochornoso que haya tenido esa falta de respeto a Luz Salgado, cuando ella solo pedía que ponga orden. El respeto, la lealtad y la gratitud es lo mínimo que se espera de una persona", expresó la fujimorista.