Salaverry al fujimorismo: “Ni los insultos ni amenazas harán que no cumpla mi deber”

Después de cinco horas de debate, el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, levantó la sesión del Consejo Directivo que se convocó para discutir los alcances de la decisión que autorizó para crear nuevas bancadas, ello en función de un fallo del Tribunal Constitucional (TC).

“Se ha dicho que yo he convocado esta sesión porque me he dado cuenta que he cometido un error y que voy a corregir. No es así. De acuerdo al reglamento, he cumplido con acatar una disposición de más de un tercio de los integrantes de esta comisión”, dijo.

“La agenda puntual de esta sesión era a fin de esclarecer los alcances de la supuesta cuestión previa acordada por el referido orden parlamentario. (…) Habiéndose cumplido con dar cuenta respecto a lo cumplido con la agenda de la sesión, se levanta la sesión”, finalizó Salaverry.

El titular del Parlamento se puso de pie y se retiró del lugar entre aplausos de los legisladores que respaldan su postura. Los miembros de la bancada de Fuerza Popular y el Apra cuestionaron su actitud tras negarse a someter a votación una cuestión previa para analizar una interpretación respecto a lo dispuesto por el máximo intérprete de la Constitución.

Minutos después, Salaverry se pronunció a través de Twitter para reiterar que los “insultos” y “ataques” que recibió durante el debate en el Consejo Directivo no lo intimidarán para hacer cumplir las resoluciones del TC.

“Ni los insultos, ni las amenazas conseguirán que yo deje de cumplir con mi deber. Las sentencias del Tribunal Constitucional se cumplen, tal como lo señaló su titular. Un nuevo comienzo, como lo anunció Keiko Fujimori, exige una manera distinta de hacer política”, manifestó.

La sesión del Consejo Directivo fue accidentada cuando la discusión escaló en la confrontación entre varios parlamentarios. Daniel Salaverry tuvo que llamar al orden en varias oportunidades a miembros de Fuerza Popular que lo cuestionaron por no dirigir con orden.