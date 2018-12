Fotocheck político de diciembre

Walter Aduviri. A días de juramentar ya ocupa un espacio central de la escena nacional. Su apertura a Evo Morales ha gustado a otros gobernadores del sur andino. La confirmación de presencia de litio y uranio en cantidades en Puno lo vuelve un interlocutor importante del tema minero, en el cual también es un seguidor de Morales.

Jorge Barata. El acuerdo con Odebrecht debería darle nuevo poder, también en la política peruana, y espacio para acusar a quienes todavía no ha acusado. Serán delaciones que no hizo porque esperaba su propia impunidad, que ahora tiene. La teoría es que ya no tiene por qué guardarse nada, como hacía antes.

Keiko Fujimori. Esperando que mañana le suspendan la prisión preventiva, pero con muy pocas esperanzas. Para hacer buena nota se ha inhibido de hacer declaraciones políticas, algo que puede empezar a cambiar. Pero Fuerza Popular ya ha comenzado a acostumbrarse a ese silencio en el manejo de su día a día.

Carlos Oliva. Termina el perfil bajo y comienza la búsqueda de medidas que definan una nueva política económica, algo así como un nuevo MEF. Ha empezado por cosas menores (como chocolatear los días de vacaciones), en las cuales el tono general es un deseo de no pisar callos en ningún sector.

Papa Noel. Su llegada ya está calmando algo las aguas políticas, y probablemente lo siga haciendo hasta muy avanzado enero, con ayuda del Año Nuevo. A pesar de lo que se dice, esta Navidad seguirá cargada de regalos. Aunque es notoria cierta reducción en los adornos navideños comerciales.

Daniel Salaverry. Sigue de licencia, acrecentando su autoridad. El acercamiento a Palacio sigue adelante, sin mayores tropiezos. El resto de FP no está contento, pero lo acompaña en la implementación acelerada de los puntos del referendo. Ahora tiene que empezar a acopia los votos para mantenerse en la presidencia cuando llegue julio.

Martín Vizcarra. Sin duda el hombre del año. Rodeado de hipótesis sobre su futuro inmediato, medio y de largo plazo. Su discurso del miércoles pasado muestra que su principal hoja de ruta será el referendo. Normas legales anuncia cambios en la solución de conflictos: se van las mesas de diálogo, pero no se sabe qué la reemplaza.