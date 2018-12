Edwin Oviedo no se acogerá a la colaboración eficaz, asegura abogado

Edwin Oviedo, quien está bajo detención preliminar por el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’ y que tiene una orden de 18 meses de prisión preventiva por la investigación de ‘Los Wachiturros de Tumán’, no se acogería a la colaboración eficaz.

Según Julio Rodríguez, vocero legal del detenido, Edwin Oviedo no es un delincuente y no existirían motivos para que se acoja a este recurso, que tiene como intención reducir una eventual pena.

“En ninguno [de los casos], porque el acogerse a una medida de colaboración eficaz, implica que la persona reconoce ser delincuente, un colaborador es un delincuente, una persona que reconoce haber cometido delitos y lo que hace, para reducir la pena de su delito o para no recibir pena, es una actividad de colaboración con la justicia brindando información, elementos de prueba, etc.”, señaló Rodríguez Delgado a Canal N.

Asimismo, Rodríguez aseguró que Edwin Oviedo no regaló entradas para el Mundial, a cambio de beneficios del exjuez César Hinostroza Pariachi. “No es Edwin Oviedo quien regala las entradas [de cortesía], sino la gerencia correspondiente. Todas las autoridades reciben entradas de cortesía y esto no es de ahora, eso es histórico y no solo en el Perú”, recalcó.

Finalmente, el letrado sostuvo que los testimonios de los colaboradores eficaces que señalan a Edwin Oviedo como parte de la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’, tendrán que ser corroborados con pruebas.