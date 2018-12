Juan Sheput - Congresista de PPK en Sigrid.PE

Juan Sheput, congresista de PPK, aseguró que el Perú ha votado sin saber de qué se trataba ya que una amplia mayoría no entendía que significa cada una de las preguntas. “No he sentido el rechazo de la opinión pública y eso me permite pensar que la gente ha votado por esas opciones pensando en el Fuji-Aprismo”.

El congresista, asegura que el Perú ha salido perjudicado al perder la oportunidad de logar una doble cámara, pero que el presidente Vizacarra aún tiene dos años para repensar el tema del senado.

Ante las declaraciones de Víctor Andrés García Belaunde, congresista de la república, de que como legislativo tienen la opción de “auto-disolverse”, esto en consecuencia del apoyo nulo que reciben de la población, Sheput, explicó que sí existe un antecedente en el año 2001 durante el gobierno de Valentín Paniagua. Sin embargo, en el panorama actual, no es factible porque crearía más inestabilidad.

“Hay que señalar que este rechazo es hacia el Aprismo y Fujimorismo, que son los que han confundido la hegemonía de sus votos con imponer decisiones, sin tomar en cuenta a las minorías”, añadió el congresista.

PUEDES VER Alberto de Belaunde solicita que se convoque a legislatura extraordinaria en enero

Sheput manifestó que hay dos opciones para que las reformas puedan ser analizadas durante el próximo receso del legislativo. En la primera, el congreso se debe auto convocar, pero con un dictamen previo realizado por la Comisión de Justicia. Por otro lado, el presidente Martín Vizacarra puede presentar como cuestión importante del ejecutivo una legislatura extraordinaria, vía que es la más recomendable.

“Esto que hoy en un triunfo, mañana puede ser una derrota, cuando se vea que el referéndum no ha cambiado al Perú real”, afirmó que este es el momento de recomponer el gabinete, puesto que el actual posee un bajo perfil político.