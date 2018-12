Ministro de Trabajo renunció por discrepancia en reforma laboral

El ministro de Trabajo, Christian Sánchez, renunció luego de un par de semanas en las que crecieron los rumores de su oposición a la reforma laboral que el gobierno de Martín Vizcarra tiene previsto sacar adelante. Según fuentes de ese sector, Sánchez envió ayer su carta de dimisión, terminado así una serie de desavenencias con el Ministerio de Economía y con el propio jefe del gabinete, y que ayer tomó una senda irreversible al difundirse imágenes de conversaciones de WhatsApp del ministro con un periodista de ‘Hildebrandt en sus trece’.

En esos diálogos, Sánchez anuncia hasta en dos oportunidades que renunciará al gabinete. Estas fotografías llegaron a los ojos del primer ministro, quien ayer estuvo en Iquitos. En diálogo con La República, Villanueva señaló al mediodía que en Palacio nadie sabía sobre la dimisión.

“Lo recibimos con sorpresa porque obviamente no nos había comunicado nada ni a mí ni al presidente Martín Vizcarra. El lunes nos reuniremos temprano”, precisó.

El exvocero de Alianza Para el Progreso negó que existan contradicciones entre el ministro Sánchez y el resto del gabinete. “Siempre se discuten temas en un Consejo de Ministros. No siempre hay un consenso unánime”, añadió.

Renuncia anunciada

Los trascendidos de la posible renuncia del titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) datan del viernes 30 de noviembre. Según el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, el ministro Sánchez se comunicó con un periodista de este medio el miércoles 27 de ese mes para adelantarle que después de la CADE 2018 dejaría el cargo. “Van a anunciar en la CADE su reforma, luego viene mi renuncia”, escribió entonces.

Esta revelación ocasionó que el lunes, ante la prensa, Sánchez descarte abandonar su cargo. “Son especulaciones de medios. No he pensado en renunciar. Que yo sepa estoy en el cargo. Para nada evalué mi renuncia. Cuando se acerca fin de año se espera una declaración del presidente. No hemos dado ni uno ni dos pasos al costado”, dijo.

Posteriormente, ‘Hildebrandt en sus trece’ lo abordó y este se excusó en que no puede renunciar “en vivo y en directo”. “Soy firme en mis convicciones”, respondió. Sorpresivamente, el último martes, vía WhatsApp, volvió a anunciar que se iría del MTPE esta semana.

“Tendrán la primicia de mi renuncia que en respeto y agradecimiento a tu medio de comunicación podrás informar el viernes pues se producirá el jueves”, redactó. Por su parte, fuentes del MTPE admitieron que estas revelaciones fueron “turbulentas” para Sánchez.

Con la información de Julia Saldaña desde Iquitos

Difusión de conversaciones alteró la agenda del ministro

- El ministro de Trabajo, Christian Sánchez, iba a participar ayer al mediodía en el foro “Discusión sobre la política de flexibilidad laboral” en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), pero al conocerse sus vaivenes esta semana, lo más probable es que cancele su participación.

- La asistencia del titular del MTPE iba en contra de la línea planteada desde setiembre por el ministro de Economía, Carlos Oliva, quien considera necesario flexibilizar el mercado laboral.

- No obstante, el premier César Villanueva rechazó que exista contradicciones con el ministro Sánchez respecto a las reformas de derechos laborales.

- “La idea es ver qué cosas hacemos para ayudar a la gente”, expresó.